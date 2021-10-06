https://ria.ru/20211006/gaz-1753341626.html
Путин заявил о нехватке запасов газа в Европе из-за холодной зимы
Путин заявил о нехватке запасов газа в Европе из-за холодной зимы - РИА Новости, 06.10.2021
Путин заявил о нехватке запасов газа в Европе из-за холодной зимы
Холодная зима в начале 2021 года привела к нехватке запасов газа в европейских хранилищах, что подогрело спрос, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T15:11
2021-10-06T15:11
2021-10-06T15:11
экономика
европа
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Холодная зима в начале 2021 года привела к нехватке запасов газа в европейских хранилищах, что подогрело спрос, заявил президент РФ Владимир Путин."Во-первых, быстрое посткризисное восстановление экономики разогрело спрос на энергию. Во-вторых, в начале 2021 года во многих европейских государствах холодная зима привела к серьезному снижению запасов природного газа в подземных хранилищах, речь идет именно об их подземных хранилищах, о подземных хранилищах наших европейских партнеров", - сказал Путин на совещании по развитию энергетики.Цены на газ в Европе в среду в очередной раз достигли рекордных значений, превысив показатель в 1900 долларов за тысячу кубометров.
https://ria.ru/20211005/gaz-1753107080.html
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экономика, европа, владимир путин, россия
Путин заявил о нехватке запасов газа в Европе из-за холодной зимы
Путин заявил о нехватке запасов газа в европейских хранилищах из-за холодной зимы