https://ria.ru/20211006/gaz-1753321891.html

В Киеве заявили об открытости с диалогу с Будапештом по газу

В Киеве заявили об открытости с диалогу с Будапештом по газу - РИА Новости, 06.10.2021

В Киеве заявили об открытости с диалогу с Будапештом по газу

Киев открыт к диалогу с Венгрией по газовым вопросам, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T13:33

2021-10-06T13:33

2021-10-06T13:33

в мире

природный газ

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мид украины

группа газ

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дмитрий кулеба

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КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Киев открыт к диалогу с Венгрией по газовым вопросам, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Ранее украинский МИД заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев обратится в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины. С 1 октября "Газпром" прекратил транзит газа в Венгрию через Украину. Глава МИД ранее заявлял, что Киев готов к переговорам с Венгрией по данному вопросу."Я знаю, что Петер (министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто - ред.) также принимает участие в форуме (в Польше - ред), но мы с ним здесь не пересекались. В то же время, я открыт к разговору, мы не закрываем дверь на замок. Надо искать выход из любой ситуации и принимать решение, которое устроит все стороны", - сказал Кулеба в интервью информагентству "Укринформ".Венгрия и "Газпром" 27 сентября подписали новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию.

https://ria.ru/20211004/gaz-1752935330.html

https://ria.ru/20211005/gaz-1753233809.html

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в мире, природный газ, украина, венгрия, мид украины, группа газ, газпром, дмитрий кулеба, россия