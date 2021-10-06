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В Киеве заявили об открытости с диалогу с Будапештом по газу
В Киеве заявили об открытости с диалогу с Будапештом по газу - РИА Новости, 06.10.2021
В Киеве заявили об открытости с диалогу с Будапештом по газу
Киев открыт к диалогу с Венгрией по газовым вопросам, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T13:33
2021-10-06T13:33
в мире
природный газ
украина
венгрия
мид украины
группа газ
газпром
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Киев открыт к диалогу с Венгрией по газовым вопросам, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Ранее украинский МИД заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев обратится в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины. С 1 октября "Газпром" прекратил транзит газа в Венгрию через Украину. Глава МИД ранее заявлял, что Киев готов к переговорам с Венгрией по данному вопросу."Я знаю, что Петер (министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто - ред.) также принимает участие в форуме (в Польше - ред), но мы с ним здесь не пересекались. В то же время, я открыт к разговору, мы не закрываем дверь на замок. Надо искать выход из любой ситуации и принимать решение, которое устроит все стороны", - сказал Кулеба в интервью информагентству "Укринформ".Венгрия и "Газпром" 27 сентября подписали новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию.
https://ria.ru/20211004/gaz-1752935330.html
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в мире, природный газ, украина, венгрия, мид украины, группа газ, газпром, дмитрий кулеба, россия
13:33 06.10.2021
 
В Киеве заявили об открытости с диалогу с Будапештом по газу

Глава МИД Украины Кулеба заявил об открытости к диалогу с Венгрией по газовым вопросам

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Киев открыт к диалогу с Венгрией по газовым вопросам, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Ранее украинский МИД заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев обратится в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины. С 1 октября "Газпром" прекратил транзит газа в Венгрию через Украину. Глава МИД ранее заявлял, что Киев готов к переговорам с Венгрией по данному вопросу.
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"Я знаю, что Петер (министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто - ред.) также принимает участие в форуме (в Польше - ред), но мы с ним здесь не пересекались. В то же время, я открыт к разговору, мы не закрываем дверь на замок. Надо искать выход из любой ситуации и принимать решение, которое устроит все стороны", - сказал Кулеба в интервью информагентству "Укринформ".
Венгрия и "Газпром" 27 сентября подписали новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию.
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В миреПриродный газУкраинаВенгрияМИД УкраиныГруппа ГАЗГазпромДмитрий КулебаРоссия
 
 
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