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Опубликована расширенная деловая программа Российской энергетической недели
Опубликована расширенная деловая программа Российской энергетической недели - РИА Новости, 06.10.2021
Опубликована расширенная деловая программа Российской энергетической недели
Опубликована расширенная деловая программа Международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН-2021), который состоится в Москве с 13 по 15 октября... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T11:41
2021-10-06T11:41
2021-10-06T11:41
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
антон кобяков
фонд "росконгресс"
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Опубликована расширенная деловая программа Международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН-2021), который состоится в Москве с 13 по 15 октября 2021 года в ЦВЗ "Манеж", сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс.Программа охватывает широкий круг вопросов трансформации и развития рынка мировой энергетики."В условиях энергетического перехода вопросы развития энергетики неразрывно связаны с внедрением новых технологий, трансформацией, направленной на снижение выбросов парниковых газов в атмосферу. Защита климата – задача, которую невозможно решить на уровне одной страны, это глобальная цель, для достижения которой важно выстраивать межстрановой диалог и сотрудничество. Международный форум "Российская энергетическая неделя" является одной из признанных площадок для обсуждения будущего мировой энергетики", – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета РЭН-2021 Антон Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.Будущему традиционной энергетики будет посвящена отдельная сессия "Будущее традиционной энергетики: готов ли мир отказаться от углеводородов?" с участием зампреда правительства РФ Александра Новака.В тематический блок "Климатическая повестка" вошли сессии, посвященные работе российского ТЭК в условиях "энергетического перехода", влиянию европейского "зеленого" курса на российско-европейское сотрудничество, а также сессия "Будущее угольной энергетики в эпоху борьбы за климат: конец или новое начало?".Глобальным вызовам и возможностям электроэнергетики, влиянию ESG на российский ТЭК, потенциалу развития возобновляемых источников энергии и другим вопросам будущего энергетики посвящены сессии блока "Экономика и рынок: новые сценарии".Отдельный блок деловой программы форума посвящен цифровой трансформации и обеспечению безопасности информационной инфраструктуры от киберугроз.В рамках тематического блока "Кадровый потенциал ТЭК" эксперты обсудят перспективы развития отраслевой системы профессиональных квалификаций, а также примут участие в сессии "Социальное измерение ТЭК: женский взгляд".Дискуссии в рамках трека "Новые технологические решения" охватят широкий круг вопросов развития технологий "энергетического перехода", в том числе в жилищно-коммунальной сфере и транспортной отрасли. Отдельная сессия будет посвящена сотрудничеству предприятий ОПК и ТЭК в целях импортозамещения и технологического развития.Вопросы оптимизации регулирования энергетики и сертификации и организации оборота углеродных единиц в России легли в основу тематического блока "Новая регуляторика в энергетике".Организаторы форума – министерство энергетики РФ, Фонд Росконгресс, правительство Москвы.
https://ria.ru/20210910/analitika-1749505957.html
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александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), антон кобяков, фонд "росконгресс", форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости
. Опубликована расширенная деловая программа
Международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН-2021), который состоится в Москве с 13 по 15 октября 2021 года в ЦВЗ "Манеж", сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс
.
Программа охватывает широкий круг вопросов трансформации и развития рынка мировой энергетики.
"В условиях энергетического перехода вопросы развития энергетики неразрывно связаны с внедрением новых технологий, трансформацией, направленной на снижение выбросов парниковых газов в атмосферу. Защита климата – задача, которую невозможно решить на уровне одной страны, это глобальная цель, для достижения которой важно выстраивать межстрановой диалог и сотрудничество. Международный форум "Российская энергетическая неделя" является одной из признанных площадок для обсуждения будущего мировой энергетики", – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета РЭН-2021 Антон Кобяков
, слова которого приводятся в сообщении.
Будущему традиционной энергетики будет посвящена отдельная сессия "Будущее традиционной энергетики: готов ли мир отказаться от углеводородов?" с участием зампреда правительства РФ Александра Новака
.
В тематический блок "Климатическая повестка" вошли сессии, посвященные работе российского ТЭК в условиях "энергетического перехода", влиянию европейского "зеленого" курса на российско-европейское сотрудничество, а также сессия "Будущее угольной энергетики в эпоху борьбы за климат: конец или новое начало?".
Глобальным вызовам и возможностям электроэнергетики, влиянию ESG на российский ТЭК, потенциалу развития возобновляемых источников энергии и другим вопросам будущего энергетики посвящены сессии блока "Экономика и рынок: новые сценарии".
Отдельный блок деловой программы форума посвящен цифровой трансформации и обеспечению безопасности информационной инфраструктуры от киберугроз.
В рамках тематического блока "Кадровый потенциал ТЭК" эксперты обсудят перспективы развития отраслевой системы профессиональных квалификаций, а также примут участие в сессии "Социальное измерение ТЭК: женский взгляд".
Дискуссии в рамках трека "Новые технологические решения" охватят широкий круг вопросов развития технологий "энергетического перехода", в том числе в жилищно-коммунальной сфере и транспортной отрасли. Отдельная сессия будет посвящена сотрудничеству предприятий ОПК и ТЭК в целях импортозамещения и технологического развития.
Вопросы оптимизации регулирования энергетики и сертификации и организации оборота углеродных единиц в России легли в основу тематического блока "Новая регуляторика в энергетике".
Организаторы форума – министерство энергетики РФ, Фонд Росконгресс, правительство Москвы.