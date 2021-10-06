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Плавающие фонтаны на Водоотводном канале в Москве начали консервировать
Плавающие фонтаны на Водоотводном канале в Москве начали консервировать - РИА Новости, 19.10.2021
Плавающие фонтаны на Водоотводном канале в Москве начали консервировать
Шестнадцать плавающих фонтанов на Водоотводном канале в Москве законсервируют и полностью демонтируют в среду, сообщает пресс-служба комплекса городского... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-06T12:06
2021-10-06T12:06
2021-10-19T15:56
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Шестнадцать плавающих фонтанов на Водоотводном канале в Москве законсервируют и полностью демонтируют в среду, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале. "Сегодня проведем консервацию плавающих фонтанов на Водоотводном канале. Полностью демонтируем 16 плавающих фонтанных модулей. Вес каждого - около 300 килограммов", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что фонтаны будут полностью демонтированы с помощью специально спроектированного самоходного понтона с краном."Сезон фонтанов в Москве завершился 1 октября. До конца месяца проведем работы по консервации сооружений на зимний период", - отмечается в материале.
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