https://ria.ru/20211006/finlyandiya-1753386411.html

В Финляндии призвали русскоязычных сделать прививку от COVID-19

В Финляндии призвали русскоязычных сделать прививку от COVID-19 - РИА Новости, 06.10.2021

В Финляндии призвали русскоязычных сделать прививку от COVID-19

Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии призывает на русском языке в размещенном в своих социальных сетях видеоролике... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T18:07

2021-10-06T18:07

2021-10-06T18:07

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финляндия

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ХЕЛЬСИНКИ, 6 окт - РИА Новости. Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии призывает на русском языке в размещенном в своих социальных сетях видеоролике сделать прививку от COVID-19.Ранее власти многих финских городов отметили медленное прохождение вакцинации у иноязычных жителей по сравнению с финно- или шведоязычными."В Финляндии живут много русскоязычных. И мы хотели донести информацию о вакцинах от коронавируса до них тоже", - отметили в THL.В видеоролике главный врач института Ханна Нохинек в течение двух минут рассказывает о вакцинации от коронавируса.Финские медиа сообщают, что помимо низкой доли вакцинации иноязычные составляют около половины всех госпитализированных пациентов с COVID-19 в столичном регионе Финляндии, а в некоторых городах наблюдается распространение ложных сведений о вакцинации среди иммигрантов.

https://ria.ru/20210819/covid-19-1746439477.html

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2021

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в мире, финляндия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии