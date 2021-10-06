https://ria.ru/20211006/finlyandiya-1753386411.html
В Финляндии призвали русскоязычных сделать прививку от COVID-19
В Финляндии призвали русскоязычных сделать прививку от COVID-19 - РИА Новости, 06.10.2021
В Финляндии призвали русскоязычных сделать прививку от COVID-19
Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии призывает на русском языке в размещенном в своих социальных сетях видеоролике... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T18:07
2021-10-06T18:07
2021-10-06T18:07
распространение коронавируса
в мире
финляндия
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148046/50/1480465035_158:0:1890:974_1920x0_80_0_0_80ad853abb38d9ee9c59cd4f9cb8102e.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 6 окт - РИА Новости. Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии призывает на русском языке в размещенном в своих социальных сетях видеоролике сделать прививку от COVID-19.Ранее власти многих финских городов отметили медленное прохождение вакцинации у иноязычных жителей по сравнению с финно- или шведоязычными."В Финляндии живут много русскоязычных. И мы хотели донести информацию о вакцинах от коронавируса до них тоже", - отметили в THL.В видеоролике главный врач института Ханна Нохинек в течение двух минут рассказывает о вакцинации от коронавируса.Финские медиа сообщают, что помимо низкой доли вакцинации иноязычные составляют около половины всех госпитализированных пациентов с COVID-19 в столичном регионе Финляндии, а в некоторых городах наблюдается распространение ложных сведений о вакцинации среди иммигрантов.
https://ria.ru/20210819/covid-19-1746439477.html
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148046/50/1480465035_375:0:1674:974_1920x0_80_0_0_480a17df3911da214f59a74542721f50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Финляндии призвали русскоязычных сделать прививку от COVID-19
Русскоязычных жителей Финляндии призвали сделать прививку от COVID-19