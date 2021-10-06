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В Финляндии призвали русскоязычных сделать прививку от COVID-19
В Финляндии призвали русскоязычных сделать прививку от COVID-19 - РИА Новости, 06.10.2021
В Финляндии призвали русскоязычных сделать прививку от COVID-19
Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии призывает на русском языке в размещенном в своих социальных сетях видеоролике... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T18:07
2021-10-06T18:07
распространение коронавируса
в мире
финляндия
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 окт - РИА Новости. Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии призывает на русском языке в размещенном в своих социальных сетях видеоролике сделать прививку от COVID-19.Ранее власти многих финских городов отметили медленное прохождение вакцинации у иноязычных жителей по сравнению с финно- или шведоязычными."В Финляндии живут много русскоязычных. И мы хотели донести информацию о вакцинах от коронавируса до них тоже", - отметили в THL.В видеоролике главный врач института Ханна Нохинек в течение двух минут рассказывает о вакцинации от коронавируса.Финские медиа сообщают, что помимо низкой доли вакцинации иноязычные составляют около половины всех госпитализированных пациентов с COVID-19 в столичном регионе Финляндии, а в некоторых городах наблюдается распространение ложных сведений о вакцинации среди иммигрантов.
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в мире, финляндия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
18:07 06.10.2021
 
В Финляндии призвали русскоязычных сделать прививку от COVID-19

Русскоязычных жителей Финляндии призвали сделать прививку от COVID-19

© Flickr / JonathanХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Flickr / Jonathan
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 окт - РИА Новости. Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии призывает на русском языке в размещенном в своих социальных сетях видеоролике сделать прививку от COVID-19.
Ранее власти многих финских городов отметили медленное прохождение вакцинации у иноязычных жителей по сравнению с финно- или шведоязычными.
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"В Финляндии живут много русскоязычных. И мы хотели донести информацию о вакцинах от коронавируса до них тоже", - отметили в THL.
В видеоролике главный врач института Ханна Нохинек в течение двух минут рассказывает о вакцинации от коронавируса.
Финские медиа сообщают, что помимо низкой доли вакцинации иноязычные составляют около половины всех госпитализированных пациентов с COVID-19 в столичном регионе Финляндии, а в некоторых городах наблюдается распространение ложных сведений о вакцинации среди иммигрантов.
 
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