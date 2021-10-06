https://ria.ru/20211006/evrosovet-1753365181.html

Глава Евросовета оценил роль России в повышении цен на газ

Глава Евросовета оценил роль России в повышении цен на газ - РИА Новости, 06.10.2021

Глава Евросовета оценил роль России в повышении цен на газ

Множество факторов влияет на рост цен на газ, необходимо быть осторожными в их анализе, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС-Западные... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T16:34

2021-10-06T16:34

2021-10-06T16:50

экономика

евросовет

россия

шарль мишель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753116900_0:192:2986:1871_1920x0_80_0_0_6e2f36c478dd1c93d76b6b12503ae46d.jpg

БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Множество факторов влияет на рост цен на газ, необходимо быть осторожными в их анализе, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС-Западные Балканы в Словении, отвечая на вопрос журналистов о "роли РФ" в энергетическом кризисе."Нужно проявлять осторожность, четко оценивать ситуацию. По предварительным данным, мы считаем, что ряд факторов сыграл свою роль, повлияв на цены на газ. Конечно, это и зима в ряде регионов, рост спроса на газ в Китае, технические проблемы в Норвегии. И, вероятно, одним из элементов является уровень добычи газа в России. Но мы должны изучать ситуацию глобально, необходимо хорошо подготовиться к дебатам по этой теме, благодаря поддержке Европейской комиссии, чтобы получить четкую картину", - сказал Мишель.

https://ria.ru/20211006/gaz-1753347458.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, евросовет, россия, шарль мишель