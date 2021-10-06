https://ria.ru/20211006/evrosovet-1753365181.html
Глава Евросовета оценил роль России в повышении цен на газ
Глава Евросовета оценил роль России в повышении цен на газ - РИА Новости, 06.10.2021
Глава Евросовета оценил роль России в повышении цен на газ
Множество факторов влияет на рост цен на газ, необходимо быть осторожными в их анализе, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС-Западные... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T16:34
2021-10-06T16:34
2021-10-06T16:50
экономика
евросовет
россия
шарль мишель
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Множество факторов влияет на рост цен на газ, необходимо быть осторожными в их анализе, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС-Западные Балканы в Словении, отвечая на вопрос журналистов о "роли РФ" в энергетическом кризисе."Нужно проявлять осторожность, четко оценивать ситуацию. По предварительным данным, мы считаем, что ряд факторов сыграл свою роль, повлияв на цены на газ. Конечно, это и зима в ряде регионов, рост спроса на газ в Китае, технические проблемы в Норвегии. И, вероятно, одним из элементов является уровень добычи газа в России. Но мы должны изучать ситуацию глобально, необходимо хорошо подготовиться к дебатам по этой теме, благодаря поддержке Европейской комиссии, чтобы получить четкую картину", - сказал Мишель.
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экономика, евросовет, россия, шарль мишель
16:34 06.10.2021 (обновлено: 16:50 06.10.2021)
Глава Евросовета оценил роль России в повышении цен на газ
Глава Евросовета Мишель о роли России в повышении цен на газ: влияет много факторов