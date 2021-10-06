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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211006/evro-1753316432.html
Официальный курс евро на четверг снизился на 25 копеек
Официальный курс евро на четверг снизился на 25 копеек - РИА Новости, 06.10.2021
Официальный курс евро на четверг снизился на 25 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 24,72 копейки, до 83,9251 рубля, курс доллара - на 0,04 копейки, до 72,5682 рубля,... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T12:58
2021-10-06T12:58
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 24,72 копейки, до 83,9251 рубля, курс доллара - на 0,04 копейки, до 72,5682 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 11,14 копейки, составив 77,6788 рубля.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
12:58 06.10.2021
 
Официальный курс евро на четверг снизился на 25 копеек

ЦБ: официальный курс евро на четверг снизился на 25 копеек

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с информацией о курсах валют на одной из улиц в Москве. 9 июня 2021
Электронное табло с информацией о курсах валют на одной из улиц в Москве. 9 июня 2021 - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 24,72 копейки, до 83,9251 рубля, курс доллара - на 0,04 копейки, до 72,5682 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 11,14 копейки, составив 77,6788 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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