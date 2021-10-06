https://ria.ru/20211006/energetika-1753275893.html
Совещание по вопросам развития энергетики с участием Владимира Путина
Совещание по вопросам развития энергетики с участием Владимира Путина - РИА Новости, 06.10.2021
Совещание по вопросам развития энергетики с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития энергетики в режиме видеоконференции. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T14:52
2021-10-06T14:52
2021-10-06T14:52
политика
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития энергетики в режиме видеоконференции.
РИА Новости
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LIVE: Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития энергетики
LIVE: Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития энергетики
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РИА Новости
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политика, владимир путин, видео
Совещание по вопросам развития энергетики с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития энергетики в режиме видеоконференции.
2021-10-06T14:52
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PT13M41S
Совещание по вопросам развития энергетики с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития энергетики в режиме видеоконференции.