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Шесть новых видов занятий появились в клубах "Активного долголетия" в МО
Шесть новых видов занятий появились в клубах "Активного долголетия" в МО - РИА Новости, 06.10.2021
Шесть новых видов занятий появились в клубах "Активного долголетия" в МО
Шесть новых видов групповых активностей появились в клубах "Активное долголетие" в Московской области. Это волейбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон,... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T16:41
2021-10-06T16:41
2021-10-06T16:41
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Шесть новых видов групповых активностей появились в клубах "Активное долголетие" в Московской области. Это волейбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон, петанк и мини-футбол, сообщил телеканал "360".О том, что список занятий в клубах расширился, сообщили в региональном министерстве социального развития.Также в ведомстве напомнили, что теперь пенсионерам не нужно специально регистрироваться, чтобы посещать клубы "Активного долголетия". Если раньше, чтобы присоединиться к занятиям, нужно было подать заявку, то с 1 октября жителей Московской области начали зачислять в клубы автоматически по достижении пенсионного возраста: с 55 лет – женщин, с 60 лет – мужчин.
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московская область (подмосковье)