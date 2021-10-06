Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211006/dolgoletie-1753366660.html
Шесть новых видов занятий появились в клубах "Активного долголетия" в МО
Шесть новых видов занятий появились в клубах "Активного долголетия" в МО - РИА Новости, 06.10.2021
Шесть новых видов занятий появились в клубах "Активного долголетия" в МО
Шесть новых видов групповых активностей появились в клубах "Активное долголетие" в Московской области. Это волейбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон,... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T16:41
2021-10-06T16:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753366215_0:0:3010:1693_1920x0_80_0_0_8f7a6f297f68d9cb2d3e5e8eb62cf266.jpg
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Шесть новых видов групповых активностей появились в клубах "Активное долголетие" в Московской области. Это волейбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон, петанк и мини-футбол, сообщил телеканал "360".О том, что список занятий в клубах расширился, сообщили в региональном министерстве социального развития.Также в ведомстве напомнили, что теперь пенсионерам не нужно специально регистрироваться, чтобы посещать клубы "Активного долголетия". Если раньше, чтобы присоединиться к занятиям, нужно было подать заявку, то с 1 октября жителей Московской области начали зачислять в клубы автоматически по достижении пенсионного возраста: с 55 лет – женщин, с 60 лет – мужчин.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753366215_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_729e4c12af9f3c88ae5cef0fb8798308.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)
16:41 06.10.2021
 

Шесть новых видов занятий появились в клубах "Активного долголетия" в МО

© РИА Новости / Сергей ПятаковЖенщина играет в настольный теннис в парке
Женщина играет в настольный теннис в парке - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Шесть новых видов групповых активностей появились в клубах "Активное долголетие" в Московской области. Это волейбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон, петанк и мини-футбол, сообщил телеканал "360".
О том, что список занятий в клубах расширился, сообщили в региональном министерстве социального развития.
Также в ведомстве напомнили, что теперь пенсионерам не нужно специально регистрироваться, чтобы посещать клубы "Активного долголетия". Если раньше, чтобы присоединиться к занятиям, нужно было подать заявку, то с 1 октября жителей Московской области начали зачислять в клубы автоматически по достижении пенсионного возраста: с 55 лет – женщин, с 60 лет – мужчин.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Гинцбург рассказал о планах по созданию единой вакцины от гриппа и COVID-19
04:33МВД утвердило регламент, изменяющий правила выезда детей за рубеж
04:15Названы категории людей, которым не стоит обновлять Windows
04:15В Норвегии археологи нашли во льду самые древние лыжи, им больше 1300 лет
04:11Жертва избиения в метро раскрыл подробности нападения
03:48Российские ученые предложили метод борьбы с американским десантом
03:41"Киноэкипаж" обследовался в больнице управделами президента
03:37В "Векторе" рассказали об особенности вакцины "ЭпиВакКорона"
03:32Российский "киноэкипаж" посетил американский сегмент МКС
03:28В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится старт нового "Прогресса"
03:23При землетрясении в Пакистане погибли не менее 15 человек
03:19Эксперты ожидают рост стоимости сигарет до конца года
03:15Специалист рассказал, за какие переводы банк может заблокировать карту
03:08Эксперт заявил о возможности новых рекордов стоимости газа
03:08В Германии заявили о поражении Европы из-за "Северного потока — 2"
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть телятину
02:37СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина
02:21"Животные": дагестанцы осудили земляков после избиения мужчины в метро
02:15Автоэксперт напомнил, когда нужно менять резину на зимнюю
02:15Вирусолог рассказал, как врачи ответят на рост случаев COVID-19
Лента новостейМолния