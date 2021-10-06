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Шесть новых видов занятий появились в клубах "Активного долголетия" в МО

Шесть новых видов занятий появились в клубах "Активного долголетия" в МО - РИА Новости, 06.10.2021

Шесть новых видов занятий появились в клубах "Активного долголетия" в МО

Шесть новых видов групповых активностей появились в клубах "Активное долголетие" в Московской области. Это волейбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон,... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T16:41

2021-10-06T16:41

2021-10-06T16:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Шесть новых видов групповых активностей появились в клубах "Активное долголетие" в Московской области. Это волейбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон, петанк и мини-футбол, сообщил телеканал "360".О том, что список занятий в клубах расширился, сообщили в региональном министерстве социального развития.Также в ведомстве напомнили, что теперь пенсионерам не нужно специально регистрироваться, чтобы посещать клубы "Активного долголетия". Если раньше, чтобы присоединиться к занятиям, нужно было подать заявку, то с 1 октября жителей Московской области начали зачислять в клубы автоматически по достижении пенсионного возраста: с 55 лет – женщин, с 60 лет – мужчин.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)