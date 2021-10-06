https://ria.ru/20211006/diplomaty-1753293698.html

Косачев назвал призыв выслать из США 300 российских дипломатов нелепым

Косачев назвал призыв выслать из США 300 российских дипломатов нелепым - РИА Новости, 06.10.2021

Косачев назвал призыв выслать из США 300 российских дипломатов нелепым

Предложение американских конгрессменов о сокращении количества российских дипломатов нелепо и безграмотно, им осталось только потребовать удаления штаб-квартиры РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T10:59

2021-10-06T10:59

2021-10-06T10:59

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Предложение американских конгрессменов о сокращении количества российских дипломатов нелепо и безграмотно, им осталось только потребовать удаления штаб-квартиры ООН из США, заявил РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Группа американских сенаторов предложила выслать из страны 300 российских дипломатов в случае отказа Москвы расширить штат посольства США."Статистику уже неоднократно приводил МИД России, она прозрачна и не вызывает у меня сомнений: пропорция на двустороннем уровне соблюдается скрупулёзно и на принципах взаимности, при том что "верхнюю планку", явно и искусственно заниженную, произвольно устанавливает американская сторона", - отметил сенатор.По его словам, ссылки на общее число россиян с дипломатическими паспортами на территории США "просто нелепы и безграмотны, поскольку речь идёт в том числе о сотрудниках представительства при ООН"."И если американским конгрессменам эта ситуация не нравится, им в пределах своей внешнеполитической дремучести осталось только взять и потребовать удаления штаб-квартиры ООН из США", - заключил Косачев.

https://ria.ru/20211005/diplomaty-1753250977.html

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в мире, сша, оон, москва, константин косачев, россия