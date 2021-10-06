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https://ria.ru/20211006/diplomaty-1753293698.html
Косачев назвал призыв выслать из США 300 российских дипломатов нелепым
Косачев назвал призыв выслать из США 300 российских дипломатов нелепым - РИА Новости, 06.10.2021
Косачев назвал призыв выслать из США 300 российских дипломатов нелепым
Предложение американских конгрессменов о сокращении количества российских дипломатов нелепо и безграмотно, им осталось только потребовать удаления штаб-квартиры РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T10:59
2021-10-06T10:59
в мире
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оон
москва
константин косачев
россия
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Предложение американских конгрессменов о сокращении количества российских дипломатов нелепо и безграмотно, им осталось только потребовать удаления штаб-квартиры ООН из США, заявил РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Группа американских сенаторов предложила выслать из страны 300 российских дипломатов в случае отказа Москвы расширить штат посольства США."Статистику уже неоднократно приводил МИД России, она прозрачна и не вызывает у меня сомнений: пропорция на двустороннем уровне соблюдается скрупулёзно и на принципах взаимности, при том что "верхнюю планку", явно и искусственно заниженную, произвольно устанавливает американская сторона", - отметил сенатор.По его словам, ссылки на общее число россиян с дипломатическими паспортами на территории США "просто нелепы и безграмотны, поскольку речь идёт в том числе о сотрудниках представительства при ООН"."И если американским конгрессменам эта ситуация не нравится, им в пределах своей внешнеполитической дремучести осталось только взять и потребовать удаления штаб-квартиры ООН из США", - заключил Косачев.
https://ria.ru/20211005/diplomaty-1753250977.html
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в мире, сша, оон, москва, константин косачев, россия
10:59 06.10.2021
 
Косачев назвал призыв выслать из США 300 российских дипломатов нелепым

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал призыв выслать из США 300 российских дипломатов нелепым

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Предложение американских конгрессменов о сокращении количества российских дипломатов нелепо и безграмотно, им осталось только потребовать удаления штаб-квартиры ООН из США, заявил РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Группа американских сенаторов предложила выслать из страны 300 российских дипломатов в случае отказа Москвы расширить штат посольства США.
"Статистику уже неоднократно приводил МИД России, она прозрачна и не вызывает у меня сомнений: пропорция на двустороннем уровне соблюдается скрупулёзно и на принципах взаимности, при том что "верхнюю планку", явно и искусственно заниженную, произвольно устанавливает американская сторона", - отметил сенатор.
По его словам, ссылки на общее число россиян с дипломатическими паспортами на территории США "просто нелепы и безграмотны, поскольку речь идёт в том числе о сотрудниках представительства при ООН".
"И если американским конгрессменам эта ситуация не нравится, им в пределах своей внешнеполитической дремучести осталось только взять и потребовать удаления штаб-квартиры ООН из США", - заключил Косачев.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 20:48
МИД оценил идею американских сенаторов выслать 300 российских дипломатов
 
В миреСШАООНМоскваКонстантин КосачевРоссия
 
 
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