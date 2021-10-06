https://ria.ru/20211006/blinken-1753423384.html

США и Россия разделяют интерес к возвращению к СВПД, заявил Блинкен

США и Россия разделяют интерес к возвращению к СВПД, заявил Блинкен - РИА Новости, 06.10.2021

США и Россия разделяют интерес к возвращению к СВПД, заявил Блинкен

США и РФ разделяют интерес к возвращению сторон к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил госсекретарь США... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T21:15

2021-10-06T21:15

2021-10-06T21:15

в мире

сша

энтони блинкен

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. США и РФ разделяют интерес к возвращению сторон к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Что касается разговора с (главой МИД РФ Сергеем – ред.) Лавровым, мы сосредоточились на СВПД. США и РФ разделяют интерес к возвращению к исполнению СВПД. Россия – важный участник этих усилий. Мы обсудили, на каком этапе находимся. Обсудили приверженность США возвращению в сделку и необходимости для Ирана быть готовым к тому же", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Париже, трансляцию вел госдепартамент.По словам Блинкена, в ходе разговора он отметил, что путь к возвращению к СВПД сокращается."Учитывая, что Иран делает со своей ядерной программой – это несовместимо с обязательствами по СВПД", - подчеркнул Блинкен."Мы подходим ближе и ближе к точке, когда просто возобновление соблюдений условий СВПД не сможет вернуть преимущества соглашения", - добавил он.Телефонный разговор глав дипломатий США и РФ прошел в среду.

https://ria.ru/20210927/svpd-1752086463.html

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сша

россия

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в мире, сша, энтони блинкен, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия