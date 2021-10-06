США и Россия разделяют интерес к возвращению к СВПД, заявил Блинкен
Госсекретарь Блинкен: США и Россия разделяют интерес к возвращению к СВПД
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике
ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. США и РФ разделяют интерес к возвращению сторон к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Что касается разговора с (главой МИД РФ Сергеем – ред.) Лавровым, мы сосредоточились на СВПД. США и РФ разделяют интерес к возвращению к исполнению СВПД. Россия – важный участник этих усилий. Мы обсудили, на каком этапе находимся. Обсудили приверженность США возвращению в сделку и необходимости для Ирана быть готовым к тому же", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Париже, трансляцию вел госдепартамент.
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По словам Блинкена, в ходе разговора он отметил, что путь к возвращению к СВПД сокращается.
"Учитывая, что Иран делает со своей ядерной программой – это несовместимо с обязательствами по СВПД", - подчеркнул Блинкен.
"Мы подходим ближе и ближе к точке, когда просто возобновление соблюдений условий СВПД не сможет вернуть преимущества соглашения", - добавил он.
Телефонный разговор глав дипломатий США и РФ прошел в среду.
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