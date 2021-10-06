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ГП Белоруссии обвинила группу анархистов в терроризме
ГП Белоруссии обвинила группу анархистов в терроризме - РИА Новости, 06.10.2021
ГП Белоруссии обвинила группу анархистов в терроризме
Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что направила в суд дело против группы анархистов, обвиняемых в совершении актов терроризма. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T18:00
2021-10-06T18:01
в мире
терроризм
белоруссия
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МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что направила в суд дело против группы анархистов, обвиняемых в совершении актов терроризма."Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Олиневича, Дубовского, Романова и Резановича, которым инкриминированы незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также совершение актов терроризма", - говорится в официальном Telegram-канале ведомства.Ранее Игорь Олиневич, Дмитрий Дубовский, Сергей Романов и Дмитрий Резанович были включены КГБ Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму, на основании наличия у них статуса обвиняемых по статье "акт терроризма".В конце октября 2020 года официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что вблизи украинской границы пограничники задержали группу "радикально настроенных" людей с оружием, в том числе огнестрельным - "четырех сторонников анархистского движения". Как отмечали в КГБ, формирование группы происходило на территории Украины, куда в августе 2020 года прибыл проживающий в Польше Олиневич. Государственный телеканал ОНТ сообщал, что задержанные, которые действовали под руководством Олиневича, связаны со случаями поджогов административных зданий в республике. По данным КГБ, все задержанные имели соответствующую диверсионную подготовку, обладали навыками взрывотехники и обращения с огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, ориентирования на местности, мер конспирации.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
https://ria.ru/20211006/migranty-1753369637.html
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в мире, терроризм, белоруссия
18:00 06.10.2021 (обновлено: 18:01 06.10.2021)
 
ГП Белоруссии обвинила группу анархистов в терроризме

Генпрокуратура Белоруссии направила в суд дело против группы лиц, обвиняемых в терроризме

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что направила в суд дело против группы анархистов, обвиняемых в совершении актов терроризма.
"Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Олиневича, Дубовского, Романова и Резановича, которым инкриминированы незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также совершение актов терроризма", - говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
Польские пограничники наблюдают за лагерем беженцев из Афганистана на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 16:59
Белоруссия обвинила Польшу в попытке вытеснить мигрантов на границу
Ранее Игорь Олиневич, Дмитрий Дубовский, Сергей Романов и Дмитрий Резанович были включены КГБ Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму, на основании наличия у них статуса обвиняемых по статье "акт терроризма".
В конце октября 2020 года официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что вблизи украинской границы пограничники задержали группу "радикально настроенных" людей с оружием, в том числе огнестрельным - "четырех сторонников анархистского движения". Как отмечали в КГБ, формирование группы происходило на территории Украины, куда в августе 2020 года прибыл проживающий в Польше Олиневич. Государственный телеканал ОНТ сообщал, что задержанные, которые действовали под руководством Олиневича, связаны со случаями поджогов административных зданий в республике. По данным КГБ, все задержанные имели соответствующую диверсионную подготовку, обладали навыками взрывотехники и обращения с огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, ориентирования на местности, мер конспирации.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 13:04
Запад не подгонит мир под свои стандарты прав человека, заявил Лукашенко
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
 
В миреТерроризмБелоруссия
 
 
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