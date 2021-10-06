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Балканы из-за России прощаются с Европой
Европейцы испугались расширения присутствия России на Балканах - РИА Новости, 06.10.2021
Балканы из-за России прощаются с Европой
Пока Евросоюз избегает слова "расширение", активно заменяя его различными синонимами "сотрудничества", Россия и Китай наращивают свое присутствие в Восточных... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T17:28
2021-10-06T17:28
в мире
косово
турция
китай
босния и герцеговина
сербия
албания
черногория
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Пока Евросоюз избегает слова "расширение", активно заменяя его различными синонимами "сотрудничества", Россия и Китай наращивают свое присутствие в Восточных Балканах. Об этом пишет Жан-Пьер Струбан в статье Le Monde.Автор напоминает, что Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия с 2003 года проводят необходимые реформы для соответствия критериям вступления в ЕС, однако последний не торопится с принятием решений.В то время, как Брюссель думает, где найти средства на восстановление экономики и инвестиции в этом регионе, другие государства пользуются этим промедлением, отметил обозреватель со ссылкой на председателя ЕС Янеза Янша.Речь, по его словам, идет о России, Китае, Индии и Турции, которые наращивают экономическое и политическое влияние на Восточные Балканы.Кроме того, Москва и Пекин применили так называемую вакцинную дипломатию, которая еще больше оголила кризис доверия в союзе, добавил Струбан.Накануне глава Евросовета Шарль Мишель созвал неформальный саммит глав государств и правительств ЕС в Словении для обсуждения стратегической автономии Евросоюза. По его итогам европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости Евросоюза от внешних сил в обороне и экономике.
https://ria.ru/20211001/potok-1752582743.html
косово
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китай
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в мире, косово, турция, китай, босния и герцеговина, сербия, албания, черногория, евросоюз, россия
17:28 06.10.2021
 
Европейцы испугались расширения присутствия России на Балканах

Le Monde: пока ЕС пытается помочь Восточным Балканам, Россия расширяет влияние в регионе

© AP Photo / Darko VojinovicФлаги Сербии и Евросоюза
Флаги Сербии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© AP Photo / Darko Vojinovic
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Пока Евросоюз избегает слова "расширение", активно заменяя его различными синонимами "сотрудничества", Россия и Китай наращивают свое присутствие в Восточных Балканах. Об этом пишет Жан-Пьер Струбан в статье Le Monde.
Автор напоминает, что Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия с 2003 года проводят необходимые реформы для соответствия критериям вступления в ЕС, однако последний не торопится с принятием решений.
"Глава Евросовета выступает за единство всех стран-членов, часть из которых требует расширения состава союза, тогда как другая – проявляет осторожность в этом вопросе", – пояснил автор.
В то время, как Брюссель думает, где найти средства на восстановление экономики и инвестиции в этом регионе, другие государства пользуются этим промедлением, отметил обозреватель со ссылкой на председателя ЕС Янеза Янша.
Труба газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 08:00
США проиграли России сражение за Европу
Речь, по его словам, идет о России, Китае, Индии и Турции, которые наращивают экономическое и политическое влияние на Восточные Балканы.
Кроме того, Москва и Пекин применили так называемую вакцинную дипломатию, которая еще больше оголила кризис доверия в союзе, добавил Струбан.
Накануне глава Евросовета Шарль Мишель созвал неформальный саммит глав государств и правительств ЕС в Словении для обсуждения стратегической автономии Евросоюза. По его итогам европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости Евросоюза от внешних сил в обороне и экономике.
 
В миреКосовоТурцияКитайБосния и ГерцеговинаСербияАлбанияЧерногорияЕвросоюзРоссия
 
 
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