https://ria.ru/20211006/balkany-1753376883.html

Балканы из-за России прощаются с Европой

Европейцы испугались расширения присутствия России на Балканах - РИА Новости, 06.10.2021

Балканы из-за России прощаются с Европой

Пока Евросоюз избегает слова "расширение", активно заменяя его различными синонимами "сотрудничества", Россия и Китай наращивают свое присутствие в Восточных... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T17:28

2021-10-06T17:28

2021-10-06T17:28

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косово

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китай

босния и герцеговина

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албания

черногория

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Пока Евросоюз избегает слова "расширение", активно заменяя его различными синонимами "сотрудничества", Россия и Китай наращивают свое присутствие в Восточных Балканах. Об этом пишет Жан-Пьер Струбан в статье Le Monde.Автор напоминает, что Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия с 2003 года проводят необходимые реформы для соответствия критериям вступления в ЕС, однако последний не торопится с принятием решений.В то время, как Брюссель думает, где найти средства на восстановление экономики и инвестиции в этом регионе, другие государства пользуются этим промедлением, отметил обозреватель со ссылкой на председателя ЕС Янеза Янша.Речь, по его словам, идет о России, Китае, Индии и Турции, которые наращивают экономическое и политическое влияние на Восточные Балканы.Кроме того, Москва и Пекин применили так называемую вакцинную дипломатию, которая еще больше оголила кризис доверия в союзе, добавил Струбан.Накануне глава Евросовета Шарль Мишель созвал неформальный саммит глав государств и правительств ЕС в Словении для обсуждения стратегической автономии Евросоюза. По его итогам европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости Евросоюза от внешних сил в обороне и экономике.

https://ria.ru/20211001/potok-1752582743.html

косово

турция

китай

босния и герцеговина

сербия

албания

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в мире, косово, турция, китай, босния и герцеговина, сербия, албания, черногория, евросоюз, россия