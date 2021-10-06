https://ria.ru/20211006/arkhangelsk-1753404672.html

Стартовал капремонт трассы Рикасиха - Онега в Архангельской области

Стартовал капремонт трассы Рикасиха - Онега в Архангельской области - РИА Новости, 06.10.2021

Стартовал капремонт трассы Рикасиха - Онега в Архангельской области

Первый этап большого проекта по капитальному ремонту трассы Архангельск (Рикасиха) – Онега стартовал в Архангельской области, до конца года объем финансирования РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T19:08

2021-10-06T19:08

2021-10-06T19:08

архангельская область

общество

архангельск

архангельская область

александр цыбульский

россия

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АРХАНГЕЛЬСК, 6 окт – РИА Новости. Первый этап большого проекта по капитальному ремонту трассы Архангельск (Рикасиха) – Онега стартовал в Архангельской области, до конца года объем финансирования составит 300 миллионов рублей, полностью работы должны быть завершены к 2026 году, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский."Госконтракт на ремонт участка протяжённостью 16,4 километра и его содержание заключен до 2026 года. Работы по отсыпке земляного полотна, стабилизации слабых участков основания, устройству водопропускных труб начнутся уже в ближайшее время. Важно, что современные технологии позволяют проводить их без потери качества даже в зимний период", - написал Цыбульский в своем Instagram-аккаунте.По его словам, в планах на следующий год – укладка трех слоев асфальта. Ожидается, что первый отрезок дороги будет приведен в порядок к ноябрю 2022 года.По данным пресс-службы регионального правительства, в настоящее время на объекте установлен информационный аншлаг (паспорт объекта), идёт монтаж вахтового посёлка, продолжаются геодезические изыскания."Общий объем финансирования на 2021 год составляет 300 миллионов рублей. Как сообщили в "Архангельскавтодоре", проектно-сметная документация капремонта участка дороги выполнена в полном соответствии с новым ГОСТом и предусматривает, в частности, укладку трёх слоёв асфальтобетона общей толщиной 19 сантиметров, что обеспечит покрытию дополнительную прочность", - отметили в правительстве.Уже осенью начнутся работы по выторфовке и отсыпке земляного полотна, стабилизации слабых участков основания, устройству полосы отвода и водопропускных труб, будет вестись заготовка материалов. На объекте планируется использовать различные геосинтетические материалы, что также повысит качество дорожной конструкции."Наша инициатива по переводу автодороги Архангельск (Рикасиха) – Онега в асфальт была поддержана Владимиром Владимировичем Путиным. И нет сомнений, что уже через несколько лет эта важнейшая для Архангельской области трасса полностью оденется в асфальт, что смогут оценить и жители, и гости региона", – добавил Цыбульский.Работы будут производиться в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Отсутствие качественной дороги на Онегу давно вызывает многочисленные жалобы местных жителей. Именно поэтому в прошлом году Цыбульский доложил президенту России Владимиру Путину о необходимости ремонта этой дороги и получил поддержку главы государства. Регион получил 300 миллионов рублей из резервного фонда правительства РФ.

https://ria.ru/20210916/ipoteka-1750339594.html

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общество, архангельск, архангельская область, александр цыбульский, россия