https://ria.ru/20211006/argentina-1753337542.html

Аргентина отменит квоты на число прибывающих в страну авиапассажиров

Аргентина отменит квоты на число прибывающих в страну авиапассажиров - РИА Новости, 06.10.2021

Аргентина отменит квоты на число прибывающих в страну авиапассажиров

Власти Аргентины с 19 октября снимают ограничения на въезд в страну воздушным путем, сообщило Национальное управление гражданской авиации ANAC. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T19:05

2021-10-06T19:05

2021-10-06T19:05

туризм

аргентина

новости - туризм

туризм

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156236/46/1562364698_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_1d0b58ff1ef5540fe77d7e36578382da.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 окт — РИА Новости. Власти Аргентины с 19 октября снимают ограничения на въезд в страну воздушным путем, сообщило Национальное управление гражданской авиации ANAC."После достижения порога в 50 процентов населения, вакцинированного против COVID-19 полной схемой, и согласно административному решению, 19 октября будут отменены все квоты на число пассажиров, прибывающих по воздуху", — говорится в сообщении в блоге управления в твиттере.Резолюция, на которую ссылается ANAC, устанавливает, что по истечении 14 дней с даты, когда страна достигнет 50-процентного охвата населения вакцинами против коронавируса, квоты по числу влетающих пассажиров будут отменены. Пока ограничение составит 28 тысяч человек в неделю.По данным минздрава, в стране с населением 45,19 миллиона полностью привиты против инфекции 23,19 миллиона жителей. Еще 6,7 миллиона сделали только первый укол.

https://ria.ru/20211005/lakhdenpokhya-1752295423.html

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аргентина, новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19