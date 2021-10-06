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Туризм
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Аргентина отменит квоты на число прибывающих в страну авиапассажиров
Аргентина отменит квоты на число прибывающих в страну авиапассажиров - РИА Новости, 06.10.2021
Аргентина отменит квоты на число прибывающих в страну авиапассажиров
Власти Аргентины с 19 октября снимают ограничения на въезд в страну воздушным путем, сообщило Национальное управление гражданской авиации ANAC. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T19:05
2021-10-06T19:05
туризм
аргентина
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туризм
коронавирус covid-19
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 окт — РИА Новости. Власти Аргентины с 19 октября снимают ограничения на въезд в страну воздушным путем, сообщило Национальное управление гражданской авиации ANAC."После достижения порога в 50 процентов населения, вакцинированного против COVID-19 полной схемой, и согласно административному решению, 19 октября будут отменены все квоты на число пассажиров, прибывающих по воздуху", — говорится в сообщении в блоге управления в твиттере.Резолюция, на которую ссылается ANAC, устанавливает, что по истечении 14 дней с даты, когда страна достигнет 50-процентного охвата населения вакцинами против коронавируса, квоты по числу влетающих пассажиров будут отменены. Пока ограничение составит 28 тысяч человек в неделю.По данным минздрава, в стране с населением 45,19 миллиона полностью привиты против инфекции 23,19 миллиона жителей. Еще 6,7 миллиона сделали только первый укол.
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аргентина, новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19
19:05 06.10.2021
 
Аргентина отменит квоты на число прибывающих в страну авиапассажиров

С 19 октября власти Аргентины отменят квоты на число прилетающих в страну иностранцев

© Pixabay / Pixabay / griselda olivaСальта, Аргентина
Сальта, Аргентина - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Pixabay / Pixabay / griselda oliva
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 окт — РИА Новости. Власти Аргентины с 19 октября снимают ограничения на въезд в страну воздушным путем, сообщило Национальное управление гражданской авиации ANAC.
"После достижения порога в 50 процентов населения, вакцинированного против COVID-19 полной схемой, и согласно административному решению, 19 октября будут отменены все квоты на число пассажиров, прибывающих по воздуху", — говорится в сообщении в блоге управления в твиттере.
Резолюция, на которую ссылается ANAC, устанавливает, что по истечении 14 дней с даты, когда страна достигнет 50-процентного охвата населения вакцинами против коронавируса, квоты по числу влетающих пассажиров будут отменены. Пока ограничение составит 28 тысяч человек в неделю.
По данным минздрава, в стране с населением 45,19 миллиона полностью привиты против инфекции 23,19 миллиона жителей. Еще 6,7 миллиона сделали только первый укол.
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