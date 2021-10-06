В Ростовской области в агрооборот вовлечено 99,9% сельхозземель

"Бизнес и селяне Ростовской области как всегда активны, о чем говорят медали высокого достоинства этого года – около 130, в том числе 81 золотая! Это показатель не только активности наших сельхозпроизводителей, но и качества работы бизнеса Ростовской области. Мы по-прежнему экспортно-ориентированный регион, сегодня мы лидеры по экспорту в стране, и наша задача – этот тренд сохранить. А потому мы ищем новые решения и, конечно, в любых условиях, в том числе сегодняшних, поддерживаем село. Село – это один из трех китов региона", - подчеркнул Василий Голубев.