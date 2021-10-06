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В Ростовской области в агрооборот вовлечено 99,9% сельхозземель
В Ростовской области в агрооборот вовлечено 99,9% сельхозземель - РИА Новости, 06.10.2021
В Ростовской области в агрооборот вовлечено 99,9% сельхозземель
В Ростовской области в сельхозоборот вовлечено 99,9% земель сельскохозяйственного назначения, заявил РИА Новости губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T17:10
2021-10-06T17:10
2021-10-06T17:10
ростовская область
экономика
ростовская область
василий голубев
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КУБИНКА, ПАРК ПАТРИОТ, 6 окт – РИА Новости. В Ростовской области в сельхозоборот вовлечено 99,9% земель сельскохозяйственного назначения, заявил РИА Новости губернатор Василий Голубев.На XXIII Российской агропромышленной выставке "Золотая осень-2021" он возглавил делегацию представителей АПК региона, куда вошли руководители ведущих агропредприятий, передовики сельхозпроизводства, фермеры и кооператоры, ученые-аграрники, а также главы аграрных районов и депутаты заксобрания.По его словам, в Ростовской области практически нет неиспользуемой земли, годной для сельскохозяйственного назначения."У нас очень высокая доля занятой земли – 99,9 процента. Но если посмотреть на динамику, селяне все равно периодически рассматривают вопросы введения в оборот земель, которые находятся, например, в поймах рек, или представляют собой так называемые неугодья. Растениеводство сегодня рентабельный бизнес, и селяне Ростовской области, как хорошие хозяева, любой клочок земли стараются использовать", - поделился глава региона с РИА Новости.
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РИА Новости
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экономика, ростовская область, василий голубев
КУБИНКА, ПАРК ПАТРИОТ, 6 окт – РИА Новости. В Ростовской области
в сельхозоборот вовлечено 99,9% земель сельскохозяйственного назначения, заявил РИА Новости губернатор Василий Голубев
.
На XXIII Российской агропромышленной выставке "Золотая осень-2021" он возглавил делегацию представителей АПК региона, куда вошли руководители ведущих агропредприятий, передовики сельхозпроизводства, фермеры и кооператоры, ученые-аграрники, а также главы аграрных районов и депутаты заксобрания.
"Бизнес и селяне Ростовской области как всегда активны, о чем говорят медали высокого достоинства этого года – около 130, в том числе 81 золотая! Это показатель не только активности наших сельхозпроизводителей, но и качества работы бизнеса Ростовской области. Мы по-прежнему экспортно-ориентированный регион, сегодня мы лидеры по экспорту в стране, и наша задача – этот тренд сохранить. А потому мы ищем новые решения и, конечно, в любых условиях, в том числе сегодняшних, поддерживаем село. Село – это один из трех китов региона", - подчеркнул Василий Голубев.
По его словам, в Ростовской области практически нет неиспользуемой земли, годной для сельскохозяйственного назначения.
"У нас очень высокая доля занятой земли – 99,9 процента. Но если посмотреть на динамику, селяне все равно периодически рассматривают вопросы введения в оборот земель, которые находятся, например, в поймах рек, или представляют собой так называемые неугодья. Растениеводство сегодня рентабельный бизнес, и селяне Ростовской области, как хорошие хозяева, любой клочок земли стараются использовать", - поделился глава региона с РИА Новости.