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В Совбезе оценили ситуацию в Афганистане
В Совбезе оценили ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 06.10.2021
В Совбезе оценили ситуацию в Афганистане
Деградация ситуации в Афганистане может привести к укреплению местных радикальных группировок, это создает риски проникновения террористов в Россию, заявил... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T17:09
2021-10-06T17:16
в мире
афганистан
юрий коков
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Деградация ситуации в Афганистане может привести к укреплению местных радикальных группировок, это создает риски проникновения террористов в Россию, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков "Российской газете".По его словам, "в условиях большой неоднородности этнического состава афганского общества, значительного влияния в нем клановых, племенных связей и традиций", есть вероятность продолжения гражданской войны в Афганистане."Кроме того, деградация гуманитарной ситуации может вполне способствовать укреплению действующих в стране радикальных группировок. Они представляют опасность распространения терроризма в Центральной Азии и на территорию России", - подчеркнул Коков.Дело здесь не только в возможном проникновении боевиков, добавил он."Едва ли не большую угрозу представляет экспорт экстремистской идеологии, составляющий основу для радикализации общественной жизни. Сюда же следует отнести и возможность дальнейшего расширения наркотрафика, который является одной из базовых статей дохода террористов. Мощным угрозообразующим фактором также является проблема неконтролируемой миграции беженцев, места размещения которых, исходя из сирийского опыта, часто используются террористами для укрытия и легализации. Наконец, велики риски деградации экономического сотрудничества в регионе и потери вложенных в экономику Афганистана инвестиций", - отметил замсекретаря Совбеза.Обстановка в Афганистане - это процесс не только динамичный, но и противоречивый, указал Коков. "В начале августа никто из экспертов не мог дать однозначного прогноза о том, какая из противоборствующих сторон возьмет верх. Самые негативные оценки сводились к тому, что правительство Ашрафа Гани может быть свергнуто талибами (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ – ред.) через четыре – шесть месяцев после полного вывода из страны американских войск. Ни один из этих прогнозов не оправдался", - сказал он.По словам Кокова, сейчас можно с уверенностью констатировать, что 20-летняя военная кампания США и их союзников в Афганистане не только окончилась безрезультатно, но и во многом усугубила кризисные процессы в стране."Хотя должен оговориться, ведь для народа Америки и ее союзников эта война - тысячи погибших сограждан и большие финансовые потери. Главное в борьбе с терроризмом — это результат. Мы же видим, что в результате пребывания коалиции, по сути, к власти в Афганистане пришла запрещенная в РФ международная террористическая организация "движение Талибан"*, - добавил замсекретаря Совбеза.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20211006/terrorizm-1753321179.html
https://ria.ru/20210926/tadzhikistan-1751870494.html
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в мире, афганистан, юрий коков, россия
17:09 06.10.2021 (обновлено: 17:16 06.10.2021)
 
В Совбезе оценили ситуацию в Афганистане

Коков: деградация ситуации в Афганистане создает террористические риски для России

© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Деградация ситуации в Афганистане может привести к укреплению местных радикальных группировок, это создает риски проникновения террористов в Россию, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков "Российской газете".
По его словам, "в условиях большой неоднородности этнического состава афганского общества, значительного влияния в нем клановых, племенных связей и традиций", есть вероятность продолжения гражданской войны в Афганистане.
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"Кроме того, деградация гуманитарной ситуации может вполне способствовать укреплению действующих в стране радикальных группировок. Они представляют опасность распространения терроризма в Центральной Азии и на территорию России", - подчеркнул Коков.
Дело здесь не только в возможном проникновении боевиков, добавил он.
"Едва ли не большую угрозу представляет экспорт экстремистской идеологии, составляющий основу для радикализации общественной жизни. Сюда же следует отнести и возможность дальнейшего расширения наркотрафика, который является одной из базовых статей дохода террористов. Мощным угрозообразующим фактором также является проблема неконтролируемой миграции беженцев, места размещения которых, исходя из сирийского опыта, часто используются террористами для укрытия и легализации. Наконец, велики риски деградации экономического сотрудничества в регионе и потери вложенных в экономику Афганистана инвестиций", - отметил замсекретаря Совбеза.
Обстановка в Афганистане - это процесс не только динамичный, но и противоречивый, указал Коков. "В начале августа никто из экспертов не мог дать однозначного прогноза о том, какая из противоборствующих сторон возьмет верх. Самые негативные оценки сводились к тому, что правительство Ашрафа Гани может быть свергнуто талибами (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ – ред.) через четыре – шесть месяцев после полного вывода из страны американских войск. Ни один из этих прогнозов не оправдался", - сказал он.
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По словам Кокова, сейчас можно с уверенностью констатировать, что 20-летняя военная кампания США и их союзников в Афганистане не только окончилась безрезультатно, но и во многом усугубила кризисные процессы в стране.
"Хотя должен оговориться, ведь для народа Америки и ее союзников эта война - тысячи погибших сограждан и большие финансовые потери. Главное в борьбе с терроризмом — это результат. Мы же видим, что в результате пребывания коалиции, по сути, к власти в Афганистане пришла запрещенная в РФ международная террористическая организация "движение Талибан"*, - добавил замсекретаря Совбеза.
*Террористическая организация, запрещенная в России
 
В миреАфганистанЮрий КоковРоссия
 
 
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