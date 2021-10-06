https://ria.ru/20211006/aeroekspress-1753330930.html

Аэроэкспрессы в "Шереметьево" в выходные изменят маршрут движения

Аэроэкспрессы в "Шереметьево" в выходные изменят маршрут движения - РИА Новости, 06.10.2021

Аэроэкспрессы в "Шереметьево" в выходные изменят маршрут движения

Поезда "Аэроэкспресса" в аэропорт "Шереметьево" 9 и 10 октября стартуют с Савеловского вокзала, сообщает перевозчик. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T14:39

2021-10-06T14:39

2021-10-06T14:39

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Поезда "Аэроэкспресса" в аэропорт "Шереметьево" 9 и 10 октября стартуют с Савеловского вокзала, сообщает перевозчик."В связи с проведением плановых работ на железной дороге 9 и 10 октября все аэроэкспрессы в аэропорт "Шереметьево" будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной. Конечной станцией при следовании из аэропорта также будет Савеловский вокзал", — говорится в сообщении.Уточняется, что добраться в "Шереметьево" в указанные даты можно двумя способами: на поездах "Аэроэкспресс" с Савеловского вокзала и станции Окружная, а также на экспресс-автобусах от станции метро Ховрино."Часть поездов "Аэроэкспресс" 9 и 10 октября продолжит курсировать на участке от Одинцово до Белорусского вокзала в режиме МЦД. Поезда компании, задействованные на этом участке, в аэропорт "Шереметьево" не проследуют", — отмечают в сообщении. Аэроэкспрессы с утра 11 октября будут курсировать от Одинцово до "Шереметьево" и обратно в стандартном режиме.

https://ria.ru/20210820/aeroekspress-1746540250.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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