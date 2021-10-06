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Аэроэкспрессы в "Шереметьево" в выходные изменят маршрут движения
Аэроэкспрессы в "Шереметьево" в выходные изменят маршрут движения - РИА Новости, 06.10.2021
Аэроэкспрессы в "Шереметьево" в выходные изменят маршрут движения
Поезда "Аэроэкспресса" в аэропорт "Шереметьево" 9 и 10 октября стартуют с Савеловского вокзала, сообщает перевозчик. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T14:39
2021-10-06T14:39
2021-10-06T14:39
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Поезда "Аэроэкспресса" в аэропорт "Шереметьево" 9 и 10 октября стартуют с Савеловского вокзала, сообщает перевозчик."В связи с проведением плановых работ на железной дороге 9 и 10 октября все аэроэкспрессы в аэропорт "Шереметьево" будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной. Конечной станцией при следовании из аэропорта также будет Савеловский вокзал", — говорится в сообщении.Уточняется, что добраться в "Шереметьево" в указанные даты можно двумя способами: на поездах "Аэроэкспресс" с Савеловского вокзала и станции Окружная, а также на экспресс-автобусах от станции метро Ховрино."Часть поездов "Аэроэкспресс" 9 и 10 октября продолжит курсировать на участке от Одинцово до Белорусского вокзала в режиме МЦД. Поезда компании, задействованные на этом участке, в аэропорт "Шереметьево" не проследуют", — отмечают в сообщении. Аэроэкспрессы с утра 11 октября будут курсировать от Одинцово до "Шереметьево" и обратно в стандартном режиме.
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шереметьево (аэропорт), аэроэкспресс, новости - туризм, туристы, туризм, аэропорты
Аэроэкспрессы в "Шереметьево" в выходные изменят маршрут движения
Аэроэкспрессы в "Шереметьево" в выходные будут отправляться с Савеловского вокзала
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Поезда "Аэроэкспресса" в аэропорт "Шереметьево" 9 и 10 октября стартуют с Савеловского вокзала, сообщает перевозчик.
"В связи с проведением плановых работ на железной дороге 9 и 10 октября все аэроэкспрессы в аэропорт "Шереметьево" будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной. Конечной станцией при следовании из аэропорта также будет Савеловский вокзал", — говорится в сообщении.
Уточняется, что добраться в "Шереметьево" в указанные даты можно двумя способами: на поездах "Аэроэкспресс" с Савеловского вокзала и станции Окружная, а также на экспресс-автобусах от станции метро Ховрино.
"Часть поездов "Аэроэкспресс" 9 и 10 октября продолжит курсировать на участке от Одинцово до Белорусского вокзала в режиме МЦД. Поезда компании, задействованные на этом участке, в аэропорт "Шереметьево" не проследуют", — отмечают в сообщении.
Аэроэкспрессы с утра 11 октября будут курсировать от Одинцово до "Шереметьево" и обратно в стандартном режиме.