https://ria.ru/20211006/adygeya-1753331755.html

Глава Адыгеи поздравил финалистов турнира лиги детского дзюдо

Глава Адыгеи поздравил финалистов турнира лиги детского дзюдо - РИА Новости, 06.10.2021

Глава Адыгеи поздравил финалистов турнира лиги детского дзюдо

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил юных дзюдоистов с победой на турнире, посвящённом 30-летию республики, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T14:35

2021-10-06T14:35

2021-10-06T14:35

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общество

республика адыгея

мурат кумпилов

дзюдо

россия

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КРАСНОДАР, 6 окт – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил юных дзюдоистов с победой на турнире, посвящённом 30-летию республики, сообщает пресс-служба правительства региона."В спорткомплексе "Оштен" состоялись финальные схватки Открытого республиканского командного турнира в рамках этапа детской лиги "Локодзюдо". Спортивное мероприятие приурочили к 30-летию Республики Адыгея", - говорится в сообщении.Отмечается, что в соревнованиях приняли участие около 50 юных спортсменов 2008-2009 годов рождения из Адыгеи и Кабардино-Балкарии, которые боролись за семь комплектов медалей. Победу одержала команда "Эльбрус" из Адыгеи, второе место досталось дзюдоистам "Локомотива" (КБР), третье взяли команды "Казбек" и "Оштен" также из Адыгеи."В республике делается много для развития спорта, в том числе и дзюдо, поэтому нам важно видеть отдачу от этой работы. Такие соревнования являются наглядным примером того, что спорт в Адыгее востребован и привлекает все большее внимание молодежи", - приводит пресс-служба слова Кумпилова на церемонии награждения победителей и призеров турнира.

https://ria.ru/20211004/skachki-1753047871.html

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общество, республика адыгея, мурат кумпилов, дзюдо, россия