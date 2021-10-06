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Республика Адыгея
https://ria.ru/20211006/adygeya-1753331755.html
Глава Адыгеи поздравил финалистов турнира лиги детского дзюдо
Глава Адыгеи поздравил финалистов турнира лиги детского дзюдо - РИА Новости, 06.10.2021
Глава Адыгеи поздравил финалистов турнира лиги детского дзюдо
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил юных дзюдоистов с победой на турнире, посвящённом 30-летию республики, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T14:35
2021-10-06T14:35
республика адыгея
общество
республика адыгея
мурат кумпилов
дзюдо
россия
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КРАСНОДАР, 6 окт – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил юных дзюдоистов с победой на турнире, посвящённом 30-летию республики, сообщает пресс-служба правительства региона."В спорткомплексе "Оштен" состоялись финальные схватки Открытого республиканского командного турнира в рамках этапа детской лиги "Локодзюдо". Спортивное мероприятие приурочили к 30-летию Республики Адыгея", - говорится в сообщении.Отмечается, что в соревнованиях приняли участие около 50 юных спортсменов 2008-2009 годов рождения из Адыгеи и Кабардино-Балкарии, которые боролись за семь комплектов медалей. Победу одержала команда "Эльбрус" из Адыгеи, второе место досталось дзюдоистам "Локомотива" (КБР), третье взяли команды "Казбек" и "Оштен" также из Адыгеи."В республике делается много для развития спорта, в том числе и дзюдо, поэтому нам важно видеть отдачу от этой работы. Такие соревнования являются наглядным примером того, что спорт в Адыгее востребован и привлекает все большее внимание молодежи", - приводит пресс-служба слова Кумпилова на церемонии награждения победителей и призеров турнира.
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общество, республика адыгея, мурат кумпилов, дзюдо, россия
14:35 06.10.2021
 
Глава Адыгеи поздравил финалистов турнира лиги детского дзюдо

Глава Адыгеи Кумпилов поздравил финалистов турнира лиги детского дзюдо

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов
Премьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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КРАСНОДАР, 6 окт – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил юных дзюдоистов с победой на турнире, посвящённом 30-летию республики, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В спорткомплексе "Оштен" состоялись финальные схватки Открытого республиканского командного турнира в рамках этапа детской лиги "Локодзюдо". Спортивное мероприятие приурочили к 30-летию Республики Адыгея", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в соревнованиях приняли участие около 50 юных спортсменов 2008-2009 годов рождения из Адыгеи и Кабардино-Балкарии, которые боролись за семь комплектов медалей. Победу одержала команда "Эльбрус" из Адыгеи, второе место досталось дзюдоистам "Локомотива" (КБР), третье взяли команды "Казбек" и "Оштен" также из Адыгеи.
"В республике делается много для развития спорта, в том числе и дзюдо, поэтому нам важно видеть отдачу от этой работы. Такие соревнования являются наглядным примером того, что спорт в Адыгее востребован и привлекает все большее внимание молодежи", - приводит пресс-служба слова Кумпилова на церемонии награждения победителей и призеров турнира.
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4 октября, 17:46Республика Адыгея
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