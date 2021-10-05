https://ria.ru/20211005/zemletryasenie-1753257678.html
У берегов Японии произошло землетрясение
У берегов Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 05.10.2021
У берегов Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья японского острова Хонсю во вторник, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T22:06
2021-10-05T22:06
2021-10-05T22:06
в мире
япония
хонсю (остров)
аомори (префектура)
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья японского острова Хонсю во вторник, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 17.46 по времени UTC (20.46 мск). Эпицентр располагался в 77 километрах к юго-востоку от города Хатинохе (префектура Аомори). Очаг залегал на глубине 53 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20211002/zemletryasenie-1752773664.html
япония
хонсю (остров)
аомори (префектура)
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в мире, япония, хонсю (остров), аомори (префектура)
У берегов Японии произошло землетрясение
У побережья японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,6