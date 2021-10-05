https://ria.ru/20211005/zakrytye_goroda-1753144106.html

Почему люди приезжают и остаются жить в закрытых северных городках

Почему люди приезжают и остаются жить в закрытых северных городках - РИА Новости, 05.10.2021

Почему люди приезжают и остаются жить в закрытых северных городках

Базы подводных сил Северного флота, центры военного судоремонта — из-за множества объектов особой государственной важности попасть в Александровск непросто. Города, отвечающие за безопасность всей страны, живут по строгим правилам. Но местных это устраивает. Зачем в закрытые северные городки приезжают люди и почему им нравится там жить?

2021-10-05T14:00

2021-10-05T14:00

2021-10-05T14:00

истории.doc

общество

история

самые закрытые города россии

мурманская область

александровск

мурманск

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Почему люди приезжают и остаются жить в закрытых северных городках Базы подводных сил Северного флота, центры военного судоремонта — из-за множества объектов особой государственной важности попасть в Александровск непросто. Города, отвечающие за безопасность всей страны, живут по строгим правилам. Но местных это устраивает. Зачем в закрытые северные городки приезжают люди и почему им нравится там жить? audio/mpeg

Почему люди приезжают и остаются жить в закрытых северных городках Базы подводных сил Северного флота, центры военного судоремонта — из-за множества объектов особой государственной важности попасть в Александровск непросто. Города, отвечающие за безопасность всей страны, живут по строгим правилам. Но местных это устраивает. Зачем в закрытые северные городки приезжают люди и почему им нравится там жить? audio/mpeg

Корреспонденту РИА Новости Марии Марикян удалось оформить разовый пропуск и увидеть то, что "за шлагбаумом" закрытых городов.Информация актуальна на момент подготовки эпизода к публикации. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовила Юлия МирейГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Наталия ШашинаМонтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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