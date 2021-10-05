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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20211005/zakrytye_goroda-1753144106.html
Почему люди приезжают и остаются жить в закрытых северных городках
Почему люди приезжают и остаются жить в закрытых северных городках - РИА Новости, 05.10.2021
Почему люди приезжают и остаются жить в закрытых северных городках
Базы подводных сил Северного флота, центры военного судоремонта — из-за множества объектов особой государственной важности попасть в Александровск непросто. Города, отвечающие за безопасность всей страны, живут по строгим правилам. Но местных это устраивает. Зачем в закрытые северные городки приезжают люди и почему им нравится там жить?
2021-10-05T14:00
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истории.doc
общество
история
самые закрытые города россии
мурманская область
александровск
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Почему люди приезжают и остаются жить в закрытых северных городках
Базы подводных сил Северного флота, центры военного судоремонта — из-за множества объектов особой государственной важности попасть в Александровск непросто. Города, отвечающие за безопасность всей страны, живут по строгим правилам. Но местных это устраивает. Зачем в закрытые северные городки приезжают люди и почему им нравится там жить?
audio/mpeg
Почему люди приезжают и остаются жить в закрытых северных городках
Базы подводных сил Северного флота, центры военного судоремонта — из-за множества объектов особой государственной важности попасть в Александровск непросто. Города, отвечающие за безопасность всей страны, живут по строгим правилам. Но местных это устраивает. Зачем в закрытые северные городки приезжают люди и почему им нравится там жить?
audio/mpeg
Корреспонденту РИА Новости Марии Марикян удалось оформить разовый пропуск и увидеть то, что "за шлагбаумом" закрытых городов.Информация актуальна на момент подготовки эпизода к публикации. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовила Юлия МирейГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Наталия ШашинаМонтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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общество, история, самые закрытые города россии, мурманская область, александровск, мурманск, аудио
14:00 05.10.2021
 

Почему люди приезжают и остаются жить в закрытых северных городках

Истории.doc
Почему люди приезжают и остаются жить в закрытых северных городках
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Базы подводных сил Северного флота, центры военного судоремонта — из-за множества объектов особой государственной важности попасть в Александровск непросто. Города, отвечающие за безопасность всей страны, живут по строгим правилам. Но местных это устраивает. Зачем в закрытые северные городки приезжают люди и почему им нравится там жить?
Корреспонденту РИА Новости Марии Марикян удалось оформить разовый пропуск и увидеть то, что "за шлагбаумом" закрытых городов.
Информация актуальна на момент подготовки эпизода к публикации.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод подготовила Юлия Мирей
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Наталия Шашина
Монтаж: Андрей Темнов
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Истории.docОбществоисторияСамые закрытые города РоссииМурманская областьАлександровскМурманск
 
 
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