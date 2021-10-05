https://ria.ru/20211005/vystavka-1753191214.html

Выставка о ремонте Большого Каменного моста открылась в Музее Москвы

Выставка о ремонте Большого Каменного моста открылась в Музее Москвы - РИА Новости, 05.10.2021

Выставка о ремонте Большого Каменного моста открылась в Музее Москвы

Во дворе Музея Москвы открылась выставка, посвященная Большому Каменному мосту, экспозиция рассказывает об истории строительства моста, о первом за 80 лет... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:35

2021-10-05T15:35

2021-10-05T15:35

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

музей москвы

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740613313_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_00c65685ae912d41414019799ffc1e34.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Во дворе Музея Москвы открылась выставка, посвященная Большому Каменному мосту, экспозиция рассказывает об истории строительства моста, о первом за 80 лет капитальном ремонте и новых технологиях, которые использовали во время реконструкции, сообщается на официальном портале мэра столицы."Во дворе Музея Москвы открылась выставка, посвященная истории и капитальному ремонту Большого Каменного моста. Она будет работать до 14 ноября. Экспозиция состоит из двух частей, вход на выставку свободный", - говорится в сообщении.Отмечается, что первая часть экспозиции знакомит посетителей с историей сооружения. Посетители увидят акварели и автолитографии Аполлинария Васнецова, гравюры голландца Питера Пикарта, рисунки Сергея Герасимова и других художников, узнают, как деревянная переправа превратилась в одно из главных инженерных сооружений города.Отмечается, что работы проходили под контролем департамента культурного наследия Москвы.Проект капитального ремонта Большого Каменного моста разработали в 2019 году, а уже в июле 2020-го начались работы, которые завершили 16 августа 2021 года. Капитальный ремонт не проводили с момента постройки, и за рекордные 14 месяцев мост фактически собрали заново. При этом ни на одном этапе работ он не закрывался полностью и продолжал выполнять транспортную функцию.Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы заменили неработоспособные металлоконструкции, железобетонные перекрытия, инженерные коммуникации, переделали ливневую канализацию, наружное освещение, архитектурно-художественную подсветку и судоходную сигнализацию, обновили дорожное полотно, отреставрировали гранитную облицовку и чугунные ограждения.

https://ria.ru/20210817/kapremont-1746129293.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, музей москвы, городское хозяйство москвы