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Выставка о ремонте Большого Каменного моста открылась в Музее Москвы
Выставка о ремонте Большого Каменного моста открылась в Музее Москвы - РИА Новости, 05.10.2021
Выставка о ремонте Большого Каменного моста открылась в Музее Москвы
Во дворе Музея Москвы открылась выставка, посвященная Большому Каменному мосту, экспозиция рассказывает об истории строительства моста, о первом за 80 лет... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:35
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Во дворе Музея Москвы открылась выставка, посвященная Большому Каменному мосту, экспозиция рассказывает об истории строительства моста, о первом за 80 лет капитальном ремонте и новых технологиях, которые использовали во время реконструкции, сообщается на официальном портале мэра столицы."Во дворе Музея Москвы открылась выставка, посвященная истории и капитальному ремонту Большого Каменного моста. Она будет работать до 14 ноября. Экспозиция состоит из двух частей, вход на выставку свободный", - говорится в сообщении.Отмечается, что первая часть экспозиции знакомит посетителей с историей сооружения. Посетители увидят акварели и автолитографии Аполлинария Васнецова, гравюры голландца Питера Пикарта, рисунки Сергея Герасимова и других художников, узнают, как деревянная переправа превратилась в одно из главных инженерных сооружений города.Отмечается, что работы проходили под контролем департамента культурного наследия Москвы.Проект капитального ремонта Большого Каменного моста разработали в 2019 году, а уже в июле 2020-го начались работы, которые завершили 16 августа 2021 года. Капитальный ремонт не проводили с момента постройки, и за рекордные 14 месяцев мост фактически собрали заново. При этом ни на одном этапе работ он не закрывался полностью и продолжал выполнять транспортную функцию.Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы заменили неработоспособные металлоконструкции, железобетонные перекрытия, инженерные коммуникации, переделали ливневую канализацию, наружное освещение, архитектурно-художественную подсветку и судоходную сигнализацию, обновили дорожное полотно, отреставрировали гранитную облицовку и чугунные ограждения.
https://ria.ru/20210817/kapremont-1746129293.html
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москва, музей москвы, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.
Во дворе Музея Москвы
открылась выставка, посвященная Большому Каменному мосту, экспозиция рассказывает об истории строительства моста, о первом за 80 лет капитальном ремонте и новых технологиях, которые использовали во время реконструкции, сообщается на официальном портале мэра столицы.
"Во дворе Музея Москвы открылась выставка, посвященная истории и капитальному ремонту Большого Каменного моста. Она будет работать до 14 ноября. Экспозиция состоит из двух частей, вход на выставку свободный", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первая часть экспозиции знакомит посетителей с историей сооружения. Посетители увидят акварели и автолитографии Аполлинария Васнецова, гравюры голландца Питера Пикарта, рисунки Сергея Герасимова и других художников, узнают, как деревянная переправа превратилась в одно из главных инженерных сооружений города.
"Вторая часть — "Реконструкция" — расскажет, как проходил первый более чем за 80 лет капитальный ремонт Большого Каменного моста, какие технологии применяли в работе, как строители справлялись с непростыми погодными условиями и что позволило завершить ремонт почти на полгода раньше запланированного срока. Кроме того, посетители смогут рассмотреть демонтированную во время ремонта металлоконструкцию, которая, предположительно, была повреждена многочисленными осколками фугасной авиабомбы, сброшенной во время бомбардировок Москвы
в 1941–1942 годах", — рассказали в столичном комплексе городского хозяйства.
Отмечается, что работы проходили под контролем департамента культурного наследия Москвы.
Проект капитального ремонта Большого Каменного моста разработали в 2019 году, а уже в июле 2020-го начались работы, которые завершили 16 августа 2021 года. Капитальный ремонт не проводили с момента постройки, и за рекордные 14 месяцев мост фактически собрали заново. При этом ни на одном этапе работ он не закрывался полностью и продолжал выполнять транспортную функцию.
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы заменили неработоспособные металлоконструкции, железобетонные перекрытия, инженерные коммуникации, переделали ливневую канализацию, наружное освещение, архитектурно-художественную подсветку и судоходную сигнализацию, обновили дорожное полотно, отреставрировали гранитную облицовку и чугунные ограждения.