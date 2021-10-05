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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20211005/vystavka-1753173724.html
Миронов возглавит делегацию Ярославской области на выставке "Золотая осень"
Миронов возглавит делегацию Ярославской области на выставке "Золотая осень" - РИА Новости, 05.10.2021
Миронов возглавит делегацию Ярославской области на выставке "Золотая осень"
Делегация Ярославской области во главе с губернатором Дмитрием Мироновым примет участие в XXIII Российской агропромышленной выставке "Золотая осень", где будут... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T14:30
2021-10-05T14:33
ярославская область
экономика
технологии
ярославская область
московская область (подмосковье)
дмитрий миронов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Делегация Ярославской области во главе с губернатором Дмитрием Мироновым примет участие в XXIII Российской агропромышленной выставке "Золотая осень", где будут презентованы участвующие в национальном конкурсе "Вкусы России" бренды региона – рыбинский сом, ярославская курица, ростовский цикорий, романовский ягненок, пахомовская творожная масса, сообщает областное правительство."Выставка "Золотая осень" – эффективная площадка для презентации проектов в агропромышленном комплексе. И Ярославская область снова заявит о себе как перспективный регион, лидер по ряду направлений в сфере АПК и потребительского рынка страны. Развитие агропромышленного комплекса – один из приоритетов в работе правительства области. За пять последних лет мы реализовали 27 инвестиционных проектов на сумму 11,4 миллиарда рублей, это позволило создать свыше 2 тысяч рабочих мест", - приводятся слова Дмитрия Миронов.Агропромышленная выставка "Золотая осень" будет проходить в Подмосковье с 5 по 8 октября, в этом году там будут презентованы бренды Ярославской области, которые сейчас участвуют во втором национальном конкурсе "Вкусы России". Как отмечает правительство региона, их 28, в том числе рыбинский сом, ярославская курица, пахмовская творожная масса, ростовский цикорий, романовский ягненок. Все желающие смогут оценить продукцию местных фермеров и принять участие в интерактивной экскурсии по агротуристическим объектам.Один из круглых столов будет посвящен развитию экспорта продукции АПК. Как отмечает правительство области, регион добился того, что в настоящее время ярославскую мясную, молочную продукцию, кондитерские изделия, кофе и чай, алкогольные напитки поставляют в Польшу, Абхазию, США, Литву и страны СНГ. Предприятия осваивают новые рынки сбыта, диверсифицируют производство в целях снижения рисков. По сравнению с 2019 годом экспорт продукции АПК, благодаря планомерной работе структур областного правительства Ярославской области, вырос в два раза, говорится в сообщении.Специалисты из регионов обсудят вопросы кадрового обеспечения агропромышленной отрасли, развитие системы мер государственной поддержки и другие актуальные темы. Отдельное внимание будет уделено производству органической продукции и цифровой трансформации в АПК, а также вопросам научно-технологического развития агропромышленного комплекса, которым правительство области придает большое значение в своей работе. В ходе выставки этого года планируется заключить новые выгодные для региона соглашения, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210805/morozhenoe-1744545521.html
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экономика, технологии, ярославская область, московская область (подмосковье), дмитрий миронов
14:30 05.10.2021 (обновлено: 14:33 05.10.2021)
 
Миронов возглавит делегацию Ярославской области на выставке "Золотая осень"

Дмитрий Миронов возглавит делегацию Ярославской области на выставке "Золотая осень"

© Фото : портал органов власти Ярославской областиГубернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Фото : портал органов власти Ярославской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Делегация Ярославской области во главе с губернатором Дмитрием Мироновым примет участие в XXIII Российской агропромышленной выставке "Золотая осень", где будут презентованы участвующие в национальном конкурсе "Вкусы России" бренды региона – рыбинский сом, ярославская курица, ростовский цикорий, романовский ягненок, пахомовская творожная масса, сообщает областное правительство.
"Выставка "Золотая осень" – эффективная площадка для презентации проектов в агропромышленном комплексе. И Ярославская область снова заявит о себе как перспективный регион, лидер по ряду направлений в сфере АПК и потребительского рынка страны. Развитие агропромышленного комплекса – один из приоритетов в работе правительства области. За пять последних лет мы реализовали 27 инвестиционных проектов на сумму 11,4 миллиарда рублей, это позволило создать свыше 2 тысяч рабочих мест", - приводятся слова Дмитрия Миронов.
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Агропромышленная выставка "Золотая осень" будет проходить в Подмосковье с 5 по 8 октября, в этом году там будут презентованы бренды Ярославской области, которые сейчас участвуют во втором национальном конкурсе "Вкусы России". Как отмечает правительство региона, их 28, в том числе рыбинский сом, ярославская курица, пахмовская творожная масса, ростовский цикорий, романовский ягненок. Все желающие смогут оценить продукцию местных фермеров и принять участие в интерактивной экскурсии по агротуристическим объектам.
Один из круглых столов будет посвящен развитию экспорта продукции АПК. Как отмечает правительство области, регион добился того, что в настоящее время ярославскую мясную, молочную продукцию, кондитерские изделия, кофе и чай, алкогольные напитки поставляют в Польшу, Абхазию, США, Литву и страны СНГ. Предприятия осваивают новые рынки сбыта, диверсифицируют производство в целях снижения рисков. По сравнению с 2019 годом экспорт продукции АПК, благодаря планомерной работе структур областного правительства Ярославской области, вырос в два раза, говорится в сообщении.
Специалисты из регионов обсудят вопросы кадрового обеспечения агропромышленной отрасли, развитие системы мер государственной поддержки и другие актуальные темы. Отдельное внимание будет уделено производству органической продукции и цифровой трансформации в АПК, а также вопросам научно-технологического развития агропромышленного комплекса, которым правительство области придает большое значение в своей работе. В ходе выставки этого года планируется заключить новые выгодные для региона соглашения, отмечается в сообщении.

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