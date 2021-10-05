https://ria.ru/20211005/vyshniy_volochek-1753235251.html

Россия отправила корабль "Вышний Волочек" с "Калибрами" в Средиземное море

Россия отправила корабль "Вышний Волочек" с "Калибрами" в Средиземное море - РИА Новости, 05.10.2021

Россия отправила корабль "Вышний Волочек" с "Калибрами" в Средиземное море

Россия отправила малый корабль "Вышний Волочек", оснащенный ракетным комплексом "Калибр-НК", в Средиземное море, сообщили в отделе информационного обеспечения... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T18:50

2021-10-05T18:50

2021-10-05T18:53

безопасность

черноморский флот вмф россии

средиземное море

калибр

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия отправила малый корабль "Вышний Волочек", оснащенный ракетным комплексом "Калибр-НК", в Средиземное море, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.Отмечается, что в ходе планового перехода из Черного моря в дальнюю морскую зону экипаж корабля проведет боевые учения, в том числе по ведению морского боя, поиску и уничтожению подводных лодок, по противовоздушной обороне, охране и обороне корабля на незащищенном рейде, управлению кораблем в районах интенсивного судоходства.В Средиземном море "Вышний Волочек" войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота и сменит в нем аналогичный корабль "Ингушетия", выполняющий специальные задачи с июля 2021 года.

https://ria.ru/20210906/korabl-1748904738.html

https://ria.ru/20210527/kalibr-1734443123.html

средиземное море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, черноморский флот вмф россии, средиземное море, калибр, россия