https://ria.ru/20211005/vyshniy_volochek-1753235251.html
Россия отправила корабль "Вышний Волочек" с "Калибрами" в Средиземное море
Россия отправила корабль "Вышний Волочек" с "Калибрами" в Средиземное море - РИА Новости, 05.10.2021
Россия отправила корабль "Вышний Волочек" с "Калибрами" в Средиземное море
Россия отправила малый корабль "Вышний Волочек", оснащенный ракетным комплексом "Калибр-НК", в Средиземное море, сообщили в отделе информационного обеспечения... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T18:50
2021-10-05T18:50
2021-10-05T18:53
безопасность
черноморский флот вмф россии
средиземное море
калибр
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия отправила малый корабль "Вышний Волочек", оснащенный ракетным комплексом "Калибр-НК", в Средиземное море, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.Отмечается, что в ходе планового перехода из Черного моря в дальнюю морскую зону экипаж корабля проведет боевые учения, в том числе по ведению морского боя, поиску и уничтожению подводных лодок, по противовоздушной обороне, охране и обороне корабля на незащищенном рейде, управлению кораблем в районах интенсивного судоходства.В Средиземном море "Вышний Волочек" войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота и сменит в нем аналогичный корабль "Ингушетия", выполняющий специальные задачи с июля 2021 года.
https://ria.ru/20210906/korabl-1748904738.html
https://ria.ru/20210527/kalibr-1734443123.html
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безопасность, черноморский флот вмф россии, средиземное море, калибр, россия
18:50 05.10.2021 (обновлено: 18:53 05.10.2021)
Россия отправила корабль "Вышний Волочек" с "Калибрами" в Средиземное море
Россия отправила малый ракетный корабль "Вышний Волочек" с "Калибрами" в Средиземное море