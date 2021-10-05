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Сотрудники скорой помощи Липецкой области получат новые выплаты
Сотрудники скорой помощи Липецкой области получат новые выплаты - РИА Новости, 05.10.2021
Сотрудники скорой помощи Липецкой области получат новые выплаты
Сотрудники центра скорой медицинской помощи, медицины катастроф и отделений скорой помощи в районных больницах Липецкой области получат ежемесячные выплаты,... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T17:03
2021-10-05T17:03
2021-10-05T17:03
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Сотрудники центра скорой медицинской помощи, медицины катастроф и отделений скорой помощи в районных больницах Липецкой области получат ежемесячные выплаты, соответствующее поручение дано профильным ведомствам, дополнительные средства будут выделены из областного бюджета, сообщил глава региона Игорь Артамонов."Накануне посетил станцию скорой помощи в Липецке и приял решение о повышении зарплат медиков с целью сокращения дефицита кадров", - сказал Артамонов.По его словам, выплаты начнутся уже в ноябре текущего года. Врачи будут получать по 25 тысяч рублей, средний медицинский персонал по 20 тысяч рублей, водители автомобилей выездных бригад скорой медицинской помощи по 15 тысяч рублей и младший медицинский персонал по 10 тысяч рублей дополнительно.
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липецк
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липецк, игорь артамонов