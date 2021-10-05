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На выплаты молодым учителям в Подмосковье направят 12,2 млн рублей

На выплаты молодым учителям в Подмосковье направят 12,2 млн рублей - РИА Новости, 05.10.2021

На выплаты молодым учителям в Подмосковье направят 12,2 млн рублей

Объем финансирования на выплаты молодым учителям в Подмосковье в этом году составит 12,2 миллиона рублей, сообщает пресс-центр Мособлдумы. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T14:49

2021-10-05T14:49

2021-10-05T14:49

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Объем финансирования на выплаты молодым учителям в Подмосковье в этом году составит 12,2 миллиона рублей, сообщает пресс-центр Мособлдумы.В России 5 октября отмечается День учителя."Начиная с 2016 года каждый молодой педагог, трудоустраивающийся в Московской области сразу после окончания учебного заведения, получает "подъёмные" в размере 150 тысяч рублей (деньги выплачиваются в два этапа: 50 тысяч – в первый год работы, 100 тысяч – в конце второго года). Уже около 3 000 молодых учителей получили такую выплату. На 2021 год предусмотрено 12,2 миллиона рублей",- говорится в сообщении.По данным пресс-центра, в 2021 году планируется выдача 110 сертификатов по программе "Социальная ипотека". В 2020 году тоже выдано 110 сертификатов. Всего за время реализации программы жилье на льготных условиях приобрели 319 педагогов.

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