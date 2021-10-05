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На выплаты молодым учителям в Подмосковье направят 12,2 млн рублей
На выплаты молодым учителям в Подмосковье направят 12,2 млн рублей - РИА Новости, 05.10.2021
На выплаты молодым учителям в Подмосковье направят 12,2 млн рублей
Объем финансирования на выплаты молодым учителям в Подмосковье в этом году составит 12,2 миллиона рублей, сообщает пресс-центр Мособлдумы. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T14:49
2021-10-05T14:49
новости подмосковья
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Объем финансирования на выплаты молодым учителям в Подмосковье в этом году составит 12,2 миллиона рублей, сообщает пресс-центр Мособлдумы.В России 5 октября отмечается День учителя."Начиная с 2016 года каждый молодой педагог, трудоустраивающийся в Московской области сразу после окончания учебного заведения, получает "подъёмные" в размере 150 тысяч рублей (деньги выплачиваются в два этапа: 50 тысяч – в первый год работы, 100 тысяч – в конце второго года). Уже около 3 000 молодых учителей получили такую выплату. На 2021 год предусмотрено 12,2 миллиона рублей",- говорится в сообщении.По данным пресс-центра, в 2021 году планируется выдача 110 сертификатов по программе "Социальная ипотека". В 2020 году тоже выдано 110 сертификатов. Всего за время реализации программы жилье на льготных условиях приобрели 319 педагогов.
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московская область (подмосковье), московская областная дума
14:49 05.10.2021
 

На выплаты молодым учителям в Подмосковье направят 12,2 млн рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Объем финансирования на выплаты молодым учителям в Подмосковье в этом году составит 12,2 миллиона рублей, сообщает пресс-центр Мособлдумы.
В России 5 октября отмечается День учителя.
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"Начиная с 2016 года каждый молодой педагог, трудоустраивающийся в Московской области сразу после окончания учебного заведения, получает "подъёмные" в размере 150 тысяч рублей (деньги выплачиваются в два этапа: 50 тысяч – в первый год работы, 100 тысяч – в конце второго года). Уже около 3 000 молодых учителей получили такую выплату. На 2021 год предусмотрено 12,2 миллиона рублей",- говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, в 2021 году планируется выдача 110 сертификатов по программе "Социальная ипотека". В 2020 году тоже выдано 110 сертификатов. Всего за время реализации программы жилье на льготных условиях приобрели 319 педагогов.
"При переезде в села и малые города педагогам также помогает государство: в 2020 году стартовала программа "Земский учитель", по которой выплачивают 1 миллион рублей. В 2020 году так привлекли 37 педагогов, а в 2021 году планируется трудоустроить еще 34 педагога",- также сообщил пресс-центр.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Московская областная дума
 
 
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