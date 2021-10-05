14:29 05.10.2021 (обновлено: 14:47 05.10.2021)
Работы Врубеля из Русского музея и Третьяковки объединят для выставки
Работы Врубеля из Русского музея и Третьяковки впервые за 65 лет объединят для выставки
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители в зале М. А. Врубеля в Государственной Третьяковской галерее
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Работы Михаила Врубеля из Русского музея и Третьяковской галереи впервые за 65 лет объединят в единой экспозиции, посвященной художнику, всего на выставке можно будет увидеть более 50 живописных и крупноформатных работ Врубеля, около 200 графических работ и порядка 30 работ, выполненных в техники майолики, сообщила директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
Выставка "Михаил Врубель" пройдет в Новой Третьяковке с 3 ноября 2021 года по 8 марта 2022 года, она приурочена к 165-летию со дня рождения художника.
"Казалось бы, фигура Врубеля хорошо известна, в интернете огромное количество информации об этом художнике, иногда достаточно неточной, но если вспомнить большие выставки этого художника, то их в течение 20 века было всего две. Одна в начале 20-х годов, другая в 1956 году, то есть, уже 65 лет работы Врубеля, большая часть которых хранится в двух крупнейших собраниях русского искусства - Третьяковской галерее и Государственном Русском музее, не объединялись вместе в рамках одной экспозиции", - сказала Трегулова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Выставка "Михаил Врубель" займет все три уровня основного выставочного пространства на Крымском валу, добавила Трегулова.
"В составе выставки более 50 живописных и крупноформатных пастельных работ, около 200 графических работ, три десятка произведений, выполненных в техники майолики. Участвуют девять музеев и семь частных собраний. Мы получаем вещи не только из российских музеев и российских частных собраний, но и из-за рубежа: из Белоруссии, из Еревана. Та вещь, которую мы получим из Еревана - одна из лучших иллюстраций Врубеля к "Демону" Лермонтова", - добавила Трегулова.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкМ.Врубель. "Демон /сидящий/". 1890г. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея.
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М.Врубель. "Демон /сидящий/". 1890г. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк15 ноября 2017. Акварель Михаила Врубеля "Ангел с душой Тамары и Демон", переданная Музею русского искусства в Ереване (в 1995 году картина была похищена у музея, затем найдена и отреставрирована в Третьяковской галерее).
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15 ноября 2017. Акварель Михаила Врубеля "Ангел с душой Тамары и Демон", переданная Музею русского искусства в Ереване (в 1995 году картина была похищена у музея, затем найдена и отреставрирована в Третьяковской галерее).
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М.Врубель. "Демон /сидящий/". 1890г. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея.
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15 ноября 2017. Акварель Михаила Врубеля "Ангел с душой Тамары и Демон", переданная Музею русского искусства в Ереване (в 1995 году картина была похищена у музея, затем найдена и отреставрирована в Третьяковской галерее).
Директор галереи подчеркнула, что задача выставки - представить Врубеля не только как популярного художника, но также взглянуть на него современными глазами и понять, какое значение его творчество имело в отечественном и международном контексте. К выставочному проекту запланирован выпуск каталога, а также цикл познавательных лекций.
Предварительная продажа билетов на выставку уже стартовала, билеты можно будет приобрести онлайн и в кассах Третьяковской галереи. Посещение экспозиции будет осуществляться по сеансам, галерея сможет принять лишь 50 процентов от того числа посетителей, которое принимала до пандемии, добавила Трегулова.
По словам директора, выставку, посвященную жизни и творчеству Врубеля, также готовят в Русском музее, на ней будут представлены в том числе и работы из собрания Третьяковки.
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