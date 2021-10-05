https://ria.ru/20211005/vrubel-1753173316.html

Работы Врубеля из Русского музея и Третьяковки объединят для выставки

Работы Врубеля из Русского музея и Третьяковки объединят для выставки - РИА Новости, 05.10.2021

Работы Врубеля из Русского музея и Третьяковки объединят для выставки

Работы Михаила Врубеля из Русского музея и Третьяковской галереи впервые за 65 лет объединят в единой экспозиции, посвященной художнику, всего на выставке можно РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T14:29

2021-10-05T14:29

2021-10-05T14:47

культура

третьяковская галерея

михаил врубель

русский музей

зельфира трегулова

музеи

выставки

новости культуры

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Работы Михаила Врубеля из Русского музея и Третьяковской галереи впервые за 65 лет объединят в единой экспозиции, посвященной художнику, всего на выставке можно будет увидеть более 50 живописных и крупноформатных работ Врубеля, около 200 графических работ и порядка 30 работ, выполненных в техники майолики, сообщила директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.Выставка "Михаил Врубель" пройдет в Новой Третьяковке с 3 ноября 2021 года по 8 марта 2022 года, она приурочена к 165-летию со дня рождения художника.Выставка "Михаил Врубель" займет все три уровня основного выставочного пространства на Крымском валу, добавила Трегулова."В составе выставки более 50 живописных и крупноформатных пастельных работ, около 200 графических работ, три десятка произведений, выполненных в техники майолики. Участвуют девять музеев и семь частных собраний. Мы получаем вещи не только из российских музеев и российских частных собраний, но и из-за рубежа: из Белоруссии, из Еревана. Та вещь, которую мы получим из Еревана - одна из лучших иллюстраций Врубеля к "Демону" Лермонтова", - добавила Трегулова.Директор галереи подчеркнула, что задача выставки - представить Врубеля не только как популярного художника, но также взглянуть на него современными глазами и понять, какое значение его творчество имело в отечественном и международном контексте. К выставочному проекту запланирован выпуск каталога, а также цикл познавательных лекций.Предварительная продажа билетов на выставку уже стартовала, билеты можно будет приобрести онлайн и в кассах Третьяковской галереи. Посещение экспозиции будет осуществляться по сеансам, галерея сможет принять лишь 50 процентов от того числа посетителей, которое принимала до пандемии, добавила Трегулова.По словам директора, выставку, посвященную жизни и творчеству Врубеля, также готовят в Русском музее, на ней будут представлены в том числе и работы из собрания Третьяковки.

https://ria.ru/20210919/shedevry-1750177637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

третьяковская галерея, михаил врубель, русский музей, зельфира трегулова, музеи, выставки, новости культуры