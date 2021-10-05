https://ria.ru/20211005/video-1753104665.html

Полиция в Новосибирске проверит видео с избиением мужчины и стрельбой

Полиция в Новосибирске проверит видео с избиением мужчины и стрельбой - РИА Новости, 05.10.2021

Полиция в Новосибирске проверит видео с избиением мужчины и стрельбой

Полицейские в Новосибирске организовали проверку после появления в соцсетях видеоролика с избиением молодого человека, которое сопровождается выстрелом,... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T08:29

2021-10-05T08:29

2021-10-05T08:29

происшествия

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 5 окт – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске организовали проверку после появления в соцсетях видеоролика с избиением молодого человека, которое сопровождается выстрелом, сообщили журналистам в ГУМВД по Новосибирской области.Во вторник в паблике "АСТ-54" соцсети "ВКонтакте" появилось видео инцидента, произошедшего в Горском жилмассиве в Ленинском районе Новосибирска: трое молодых людей удерживают и избивают четвертого, еще один участник конфликта удерживает девушку, которая пытается вступиться за избиваемого. В руках одного из участников конфликта виден предмет, похожий на пистолет, слышен звук выстрела. При этом пострадавший громко просит о помощи. Запись обрывается на моменте, когда мужчину пытаются затащить в автомобиль."По факту выявленной видеозаписи с конфликтом в Ленинском районе сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются личности участников конфликта и все обстоятельства произошедшего. Заявлений в полицию, а также сообщений о пострадавших на данный момент в полицию не поступало", - сообщили в главке.

https://ria.ru/20211003/malchik-1752880603.html

новосибирск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новосибирск