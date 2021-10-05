https://ria.ru/20211005/video-1753104665.html
Полиция в Новосибирске проверит видео с избиением мужчины и стрельбой
Полиция в Новосибирске проверит видео с избиением мужчины и стрельбой - РИА Новости, 05.10.2021
Полиция в Новосибирске проверит видео с избиением мужчины и стрельбой
Полицейские в Новосибирске организовали проверку после появления в соцсетях видеоролика с избиением молодого человека, которое сопровождается выстрелом,... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T08:29
2021-10-05T08:29
2021-10-05T08:29
происшествия
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 5 окт – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске организовали проверку после появления в соцсетях видеоролика с избиением молодого человека, которое сопровождается выстрелом, сообщили журналистам в ГУМВД по Новосибирской области.Во вторник в паблике "АСТ-54" соцсети "ВКонтакте" появилось видео инцидента, произошедшего в Горском жилмассиве в Ленинском районе Новосибирска: трое молодых людей удерживают и избивают четвертого, еще один участник конфликта удерживает девушку, которая пытается вступиться за избиваемого. В руках одного из участников конфликта виден предмет, похожий на пистолет, слышен звук выстрела. При этом пострадавший громко просит о помощи. Запись обрывается на моменте, когда мужчину пытаются затащить в автомобиль."По факту выявленной видеозаписи с конфликтом в Ленинском районе сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются личности участников конфликта и все обстоятельства произошедшего. Заявлений в полицию, а также сообщений о пострадавших на данный момент в полицию не поступало", - сообщили в главке.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новосибирск
Полиция в Новосибирске проверит видео с избиением мужчины и стрельбой
Полиция в Новосибирске проверит видео с избиением мужчины тремя неизвестными и стрельбой
НОВОСИБИРСК, 5 окт – РИА Новости.
Полицейские в Новосибирске
организовали проверку после появления в соцсетях видеоролика с избиением молодого человека, которое сопровождается выстрелом, сообщили журналистам в ГУМВД по Новосибирской области.
Во вторник в паблике "АСТ-54" соцсети "ВКонтакте" появилось видео инцидента, произошедшего в Горском жилмассиве в Ленинском районе Новосибирска: трое молодых людей удерживают и избивают четвертого, еще один участник конфликта удерживает девушку, которая пытается вступиться за избиваемого. В руках одного из участников конфликта виден предмет, похожий на пистолет, слышен звук выстрела. При этом пострадавший громко просит о помощи. Запись обрывается на моменте, когда мужчину пытаются затащить в автомобиль.
"По факту выявленной видеозаписи с конфликтом в Ленинском районе сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются личности участников конфликта и все обстоятельства произошедшего. Заявлений в полицию, а также сообщений о пострадавших на данный момент в полицию не поступало", - сообщили в главке.