https://ria.ru/20211005/vaktsinatsiya-1753222815.html

В России запустили приложение для обмена опытом после вакцинации

В России запустили приложение для обмена опытом после вакцинации - РИА Новости, 05.10.2021

В России запустили приложение для обмена опытом после вакцинации

Соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" совместно с Минздравом России запустили мини-приложение "Коллективный иммунитет", где пользователи могут делиться своим... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T17:45

2021-10-05T17:45

2021-10-05T17:48

распространение коронавируса

общество

mail.ru group

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

андрей рогозов

одноклассники

россия

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" совместно с Минздравом России запустили мини-приложение "Коллективный иммунитет", где пользователи могут делиться своим опытом вакцинации и узнавать впечатления друзей, сообщила пресс-служба "ВКонтакте".Уточняется, что сервис также содержит ответы на главные вопросы от экспертов Минздрава и показывает, сколько друзей вакцинировались. Так, в список привитых попадают люди, которые прошли опрос в мини-приложении или установили эмодзи-статус с галочкой вакцинации в сервисе "Коронавирус" "ВКонтакте"."Мы видим, что люди часто обсуждают вакцинацию от коронавируса, ищут отзывы о побочных эффектах и состоянии привитых. Сориентироваться в потоке новостей довольно сложно. Поэтому мы создали простой сервис, который поможет узнать о личном опыте тех, кому доверяешь, обсудить с ними опасения внутри социальных сетей и принять решение", - заявил вице-президент по социальным платформам Mail.ru Group Андрей Рогозов.Кроме того, специально для сервиса Минздрав РФ разработал памятку от экспертов с ответами на основные вопросы о вакцинации и коронавирусе. Пользователи смогут прочитать о побочных эффектах, типах вакцины, ревакцинации и мифах, связанных с прививкой."Также мини-приложение помогает увидеть, сколько людей в мире вакцинировалось и как растет это число. Сервис содержит мировую статистику по количеству вакцинированных по данным международного ресурса Our World in Data", - добавляется в сообщении.В марте прошлого года "ВКонтакте" запустила единый центр информации по коронавирусу, где можно узнать ключевые факты о COVID-19, ознакомиться с последними новостями и статистикой, найти телефон горячей линии и ссылки на официальные ресурсы. В июле 2021 года в "Одноклассниках" появился информационный центр COVID-19 - страница, где собраны сведения о коронавирусе и вакцинации от Единого консультационного центра Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20211004/vaktsinatsiya-1753046032.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, mail.ru group, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), андрей рогозов, одноклассники, россия, вакцинация россиян от covid-19