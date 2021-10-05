17:45 05.10.2021 (обновлено: 17:48 05.10.2021)
В России запустили приложение для обмена опытом после вакцинации
"ВКонтакте" и "Одноклассники" запустили приложение для обмена опытом после вакцинации
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник демонстрирует препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" совместно с Минздравом России запустили мини-приложение "Коллективный иммунитет", где пользователи могут делиться своим опытом вакцинации и узнавать впечатления друзей, сообщила пресс-служба "ВКонтакте".
Уточняется, что сервис также содержит ответы на главные вопросы от экспертов Минздрава и показывает, сколько друзей вакцинировались. Так, в список привитых попадают люди, которые прошли опрос в мини-приложении или установили эмодзи-статус с галочкой вакцинации в сервисе "Коронавирус" "ВКонтакте".
"Мы видим, что люди часто обсуждают вакцинацию от коронавируса, ищут отзывы о побочных эффектах и состоянии привитых. Сориентироваться в потоке новостей довольно сложно. Поэтому мы создали простой сервис, который поможет узнать о личном опыте тех, кому доверяешь, обсудить с ними опасения внутри социальных сетей и принять решение", - заявил вице-президент по социальным платформам Mail.ru Group Андрей Рогозов.
Кроме того, специально для сервиса Минздрав РФ разработал памятку от экспертов с ответами на основные вопросы о вакцинации и коронавирусе. Пользователи смогут прочитать о побочных эффектах, типах вакцины, ревакцинации и мифах, связанных с прививкой.
"Также мини-приложение помогает увидеть, сколько людей в мире вакцинировалось и как растет это число. Сервис содержит мировую статистику по количеству вакцинированных по данным международного ресурса Our World in Data", - добавляется в сообщении.
В марте прошлого года "ВКонтакте" запустила единый центр информации по коронавирусу, где можно узнать ключевые факты о COVID-19, ознакомиться с последними новостями и статистикой, найти телефон горячей линии и ссылки на официальные ресурсы. В июле 2021 года в "Одноклассниках" появился информационный центр COVID-19 - страница, где собраны сведения о коронавирусе и вакцинации от Единого консультационного центра Роспотребнадзора.