https://ria.ru/20211005/vaktsinatsiya-1753209667.html
Вакцинация помогает избежать тяжелого течения COVID-19, заявил Мурашко
Вакцинация помогает избежать тяжелого течения COVID-19, заявил Мурашко - РИА Новости, 05.10.2021
Вакцинация помогает избежать тяжелого течения COVID-19, заявил Мурашко
Вакцинация является очень эффективным механизмом профилактики заболеваемости и тяжелых течений заболевания COVID, привитые переносят заболевание легче, даже... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:40
2021-10-05T16:40
2021-10-05T16:40
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Вакцинация является очень эффективным механизмом профилактики заболеваемости и тяжелых течений заболевания COVID, привитые переносят заболевание легче, даже несмотря на сопутствующие заболевания, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Действительно, вакцинация - очень эффективный механизм профилактики заболеваемости и тяжелых течений, в случае, если у человека есть сопутствующие заболевания какие-то, лечение требуется минимальное и протекает, как правило, легко", - сказал Мурашко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Он подчеркнул, что людей с тяжелым течением болезни среди привитых единицы. Мурашко отметил, что среди молодежи чаще стало встречаться тяжелое течение заболевания.
https://ria.ru/20211004/vaktsinatsiya-1752985834.html
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, вакцинация россиян от covid-19
Вакцинация помогает избежать тяжелого течения COVID-19, заявил Мурашко
Мурашко: вакцинация очень эффективна для профилактики тяжелого течения COVID-19