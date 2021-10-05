https://ria.ru/20211005/vaktsinatsiya-1753209667.html

Вакцинация помогает избежать тяжелого течения COVID-19, заявил Мурашко

Вакцинация помогает избежать тяжелого течения COVID-19, заявил Мурашко - РИА Новости, 05.10.2021

Вакцинация помогает избежать тяжелого течения COVID-19, заявил Мурашко

Вакцинация является очень эффективным механизмом профилактики заболеваемости и тяжелых течений заболевания COVID, привитые переносят заболевание легче, даже... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:40

2021-10-05T16:40

2021-10-05T16:40

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Вакцинация является очень эффективным механизмом профилактики заболеваемости и тяжелых течений заболевания COVID, привитые переносят заболевание легче, даже несмотря на сопутствующие заболевания, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Действительно, вакцинация - очень эффективный механизм профилактики заболеваемости и тяжелых течений, в случае, если у человека есть сопутствующие заболевания какие-то, лечение требуется минимальное и протекает, как правило, легко", - сказал Мурашко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Он подчеркнул, что людей с тяжелым течением болезни среди привитых единицы. Мурашко отметил, что среди молодежи чаще стало встречаться тяжелое течение заболевания.

https://ria.ru/20211004/vaktsinatsiya-1752985834.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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