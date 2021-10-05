https://ria.ru/20211005/vaktsinatsiya-1753203019.html
Пять миллионов москвичей вакцинировались от коронавируса
Пять миллионов москвичей вакцинировались от коронавируса - РИА Новости, 05.10.2021
Пять миллионов москвичей вакцинировались от коронавируса
Около 5 миллионов человек вакцинированы от коронавируса в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:18
2021-10-05T16:18
2021-10-05T16:26
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Около 5 миллионов человек вакцинированы от коронавируса в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Что касается вакцинации, в настоящее время в Москве вакцинированы около 5 миллионов человек", - сказал Собянин в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.
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16:18 05.10.2021 (обновлено: 16:26 05.10.2021)
Пять миллионов москвичей вакцинировались от коронавируса
Собянин: пять миллионов москвичей вакцинировались от коронавируса