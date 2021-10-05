https://ria.ru/20211005/vaktsinatsiya-1753200334.html
Голикова призвала вакцинировать от гриппа детей и перенесших COVID-19
Голикова призвала вакцинировать от гриппа детей и перенесших COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2021
Голикова призвала вакцинировать от гриппа детей и перенесших COVID-19
Власти РФ дали поручения регионам в короткие сроки вакцинировать от гриппа детей и тех, кто вакцинирован от COVID или перенес его, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:09
2021-10-05T16:09
2021-10-05T16:09
распространение коронавируса
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татьяна голикова
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Власти РФ дали поручения регионам в короткие сроки вакцинировать от гриппа детей и тех, кто вакцинирован от COVID или перенес его, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В этом году уже в летние месяцы мы стали фиксировать заболеваемость гриппом, чего не было в предыдущие периоды и в прошлом году. Поэтому мы уже сейчас дали такие поручения регионам и еще раз обращаем на это внимание, на то, что необходимо в достаточно короткие сроки вакцинировать детское население, а также граждан, которые уже провакцинировались от ковида или перенесли болезнь новой коронавирусной инфекции", - сказала Голикова на совещании у президента России Владимира Путина.
https://ria.ru/20211005/vaktsinatsiya-1753153910.html
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общество, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Голикова призвала вакцинировать от гриппа детей и перенесших COVID-19
Голикова призвала в короткие сроки вакцинировать от гриппа детей и перенесших COVID-19