https://ria.ru/20211005/vaktsinatsiya-1753200334.html

Голикова призвала вакцинировать от гриппа детей и перенесших COVID-19

Голикова призвала вакцинировать от гриппа детей и перенесших COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2021

Голикова призвала вакцинировать от гриппа детей и перенесших COVID-19

Власти РФ дали поручения регионам в короткие сроки вакцинировать от гриппа детей и тех, кто вакцинирован от COVID или перенес его, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:09

2021-10-05T16:09

2021-10-05T16:09

распространение коронавируса

общество

владимир путин

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Власти РФ дали поручения регионам в короткие сроки вакцинировать от гриппа детей и тех, кто вакцинирован от COVID или перенес его, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В этом году уже в летние месяцы мы стали фиксировать заболеваемость гриппом, чего не было в предыдущие периоды и в прошлом году. Поэтому мы уже сейчас дали такие поручения регионам и еще раз обращаем на это внимание, на то, что необходимо в достаточно короткие сроки вакцинировать детское население, а также граждан, которые уже провакцинировались от ковида или перенесли болезнь новой коронавирусной инфекции", - сказала Голикова на совещании у президента России Владимира Путина.

https://ria.ru/20211005/vaktsinatsiya-1753153910.html

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2021

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общество, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии