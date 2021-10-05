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Тамбовская область
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Никитин: опыт и профессионализм Егорова помогут региону добиться успехов
Никитин: опыт и профессионализм Егорова помогут региону добиться успехов - РИА Новости, 05.10.2021
Никитин: опыт и профессионализм Егорова помогут региону добиться успехов
Опыт и профессионализм возглавившего Тамбовскую область Максима Егорова позволят региону добиться новых успехов, сказал на представлении врио губернатора... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T20:40
2021-10-05T20:40
тамбовская область
политика
тамбовская область
александр никитин
максим егоров
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ВОРОНЕЖ, 5 окт - РИА Новости. Опыт и профессионализм возглавившего Тамбовскую область Максима Егорова позволят региону добиться новых успехов, сказал на представлении врио губернатора прежний руководитель субъекта Александр Никитин.В понедельник президент России Владимир Путин освободил от должности главу Тамбовской области Никитина, назначив врио Егорова. Представление врио прошло во вторник в здании в обладминистрации."Отчетливо понимаю, что не все планы доведены до конца. Но добровольно оставляя нынешнюю должность, я все равно оставляю здесь свою душу и сердце. Сердечно благодарю всех, кто шел рядом со мной, разделяю радость побед и горечь неудач. Я верю, что при... профессионализме и при опыте Максима Борисовича Егорова Тамбовская область добьется новых успехов", - приводит слова Никитина обладминистрация.Никитин отметил, что Тамбовская область "находится на подъеме, занимает лидирующие позиции в социально-экономическом развитии".
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политика, тамбовская область, александр никитин, максим егоров
20:40 05.10.2021
 

Никитин: опыт и профессионализм Егорова помогут региону добиться успехов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЭкс-губернатор Тамбовской области Александр Никитин
Экс-губернатор Тамбовской области Александр Никитин - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВОРОНЕЖ, 5 окт - РИА Новости. Опыт и профессионализм возглавившего Тамбовскую область Максима Егорова позволят региону добиться новых успехов, сказал на представлении врио губернатора прежний руководитель субъекта Александр Никитин.
В понедельник президент России Владимир Путин освободил от должности главу Тамбовской области Никитина, назначив врио Егорова. Представление врио прошло во вторник в здании в обладминистрации.
"Отчетливо понимаю, что не все планы доведены до конца. Но добровольно оставляя нынешнюю должность, я все равно оставляю здесь свою душу и сердце. Сердечно благодарю всех, кто шел рядом со мной, разделяю радость побед и горечь неудач. Я верю, что при... профессионализме и при опыте Максима Борисовича Егорова Тамбовская область добьется новых успехов", - приводит слова Никитина обладминистрация.
Никитин отметил, что Тамбовская область "находится на подъеме, занимает лидирующие позиции в социально-экономическом развитии".
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