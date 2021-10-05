https://ria.ru/20211005/uspekhi-1753250180.html

Никитин: опыт и профессионализм Егорова помогут региону добиться успехов

Никитин: опыт и профессионализм Егорова помогут региону добиться успехов - РИА Новости, 05.10.2021

Никитин: опыт и профессионализм Егорова помогут региону добиться успехов

Опыт и профессионализм возглавившего Тамбовскую область Максима Егорова позволят региону добиться новых успехов, сказал на представлении врио губернатора... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T20:40

2021-10-05T20:40

2021-10-05T20:40

тамбовская область

политика

тамбовская область

александр никитин

максим егоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155532/33/1555323361_0:90:3338:1968_1920x0_80_0_0_fa3084bbe84ca451858cdd69d47ae57e.jpg

ВОРОНЕЖ, 5 окт - РИА Новости. Опыт и профессионализм возглавившего Тамбовскую область Максима Егорова позволят региону добиться новых успехов, сказал на представлении врио губернатора прежний руководитель субъекта Александр Никитин.В понедельник президент России Владимир Путин освободил от должности главу Тамбовской области Никитина, назначив врио Егорова. Представление врио прошло во вторник в здании в обладминистрации."Отчетливо понимаю, что не все планы доведены до конца. Но добровольно оставляя нынешнюю должность, я все равно оставляю здесь свою душу и сердце. Сердечно благодарю всех, кто шел рядом со мной, разделяю радость побед и горечь неудач. Я верю, что при... профессионализме и при опыте Максима Борисовича Егорова Тамбовская область добьется новых успехов", - приводит слова Никитина обладминистрация.Никитин отметил, что Тамбовская область "находится на подъеме, занимает лидирующие позиции в социально-экономическом развитии".

https://ria.ru/20210824/zhiteli-1747106812.html

тамбовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, тамбовская область, александр никитин, максим егоров