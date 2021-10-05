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На Украине запустили сайт с санкционными списками
На Украине запустили сайт с санкционными списками - РИА Новости, 05.10.2021
На Украине запустили сайт с санкционными списками
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) запустил сайт с украинскими санкционными списками. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T13:37
2021-10-05T13:37
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
виктор медведчук
112 украина
тарас козак
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 5 окт – РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) запустил сайт с украинскими санкционными списками.Сайт работает в тестовом режиме, на нем будет опубликован перечень физических и юридических лиц, против которых введены санкции на Украине. В частности, на сайте будет указываться ФИО физических лиц, номер и дата президентского указа, дата рождения фигуранта, гражданство, место проживания и срок действия санкций.В отношении юридических лиц будут указаны следующие данные - название компании, налоговый номер, тип санкций, срок действия санкций и юридический адрес.Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом ранее ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и их ассоциируют с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Кроме того, 19 февраля СНБО принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. Также СНБО на заседании 15 апреля принял решение о применении персональных санкций против украинских граждан за контрабанду.
https://ria.ru/20210923/sanktsii-1751432734.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, виктор медведчук, 112 украина , тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь
13:37 05.10.2021
 
На Украине запустили сайт с санкционными списками

СНБО Украины запустил сайт с санкционными списками физических и юридических лиц

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМалолюдная улица Крещатик в Киеве
Малолюдная улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 5 окт – РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) запустил сайт с украинскими санкционными списками.
Сайт работает в тестовом режиме, на нем будет опубликован перечень физических и юридических лиц, против которых введены санкции на Украине. В частности, на сайте будет указываться ФИО физических лиц, номер и дата президентского указа, дата рождения фигуранта, гражданство, место проживания и срок действия санкций.
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В отношении юридических лиц будут указаны следующие данные - название компании, налоговый номер, тип санкций, срок действия санкций и юридический адрес.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом ранее ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и их ассоциируют с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Кроме того, 19 февраля СНБО принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. Также СНБО на заседании 15 апреля принял решение о применении персональных санкций против украинских граждан за контрабанду.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВиктор Медведчук112 УкраинаТарас КозакОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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