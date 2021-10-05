https://ria.ru/20211005/ugolovnoe_delo-1753129924.html

В Белоруссии возбудили уголовное дело против россиянина

В Белоруссии возбудили уголовное дело против россиянина - РИА Новости, 05.10.2021

В Белоруссии возбудили уголовное дело против россиянина

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении россиянина, опубликовавшего в Telegram-канале оскорбительный комментарий в отношении... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T11:18

2021-10-05T11:18

2021-10-05T11:18

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МИНСК, 5 окт – РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении россиянина, опубликовавшего в Telegram-канале оскорбительный комментарий в отношении замглавы ведомства, сообщила пресс-служба генпрокуратуры."Управление собственной безопасности Генеральной прокуратуры возбудило уголовное дело… в отношении гражданина Российской Федерации, 1980 года рождения, который в Telegram-канале "Каратели Беларуси" (признан судом в Белоруссии экстремистским – ред.) опубликовал оскорбительный комментарий в отношении заместителя генерального прокурора Республики Беларусь в связи с выполнением им служебных обязанностей", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале генпрокуратуры.Там напомнили о принципе неотвратимости наказания. "Каждый виновный в совершении преступления будет изобличен и привлечен к уголовной ответственности, подвергнут справедливому наказанию", - отметили в пресс-службе.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

https://ria.ru/20210714/dudnikov-1741195859.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, кгб белоруссии, генеральная прокуратура белоруссии, россия