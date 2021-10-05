https://ria.ru/20211005/uchitelya-1753175821.html

Мишустин оценил работу учителей во время пандемии

Мишустин оценил работу учителей во время пандемии - РИА Новости, 05.10.2021

Мишустин оценил работу учителей во время пандемии

Российские учителя достойно справились со всеми трудностями пандемии и перестроились на новый формат работы, сообщил председатель правительства РФ Михаил... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T14:36

2021-10-05T14:36

2021-10-05T16:03

михаил мишустин

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753198704_0:251:3107:1999_1920x0_80_0_0_6e61fd89a88ceeaa6b8023c2a5ba9ca7.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские учителя достойно справились со всеми трудностями пандемии и перестроились на новый формат работы, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Прошлый год из-за пандемии стал настоящим испытанием для школьников, студентов и их родителей. Но сложнее всего приходилось педагогам. На ваши плечи легла серьезная нагрузка и, конечно, ответственность, приходилось перестраиваться и переходить на другие формы обучения. Осваивать новые подходы и технологии нужно было очень быстро, причем не снижая качества знаний детей. И вы достойно справились со всеми трудностями", - сказал Мишустин на церемонии вручения правительственных премий в области образования.Председатель правительства заметил, что технологии дистанционного образования могут быть подспорьем в процессе обучения детей, но не способны заменить учителя. "Ведь самое главное – это личное общение", - подчеркнул Мишустин.На церемонии вручения премий присутствовали 34 специалиста в области образования. Во время мероприятия Мишустин также поздравил педагогов с Днем учителя, назвав их труд благородным и интересным.

https://ria.ru/20211005/konkurs-1753171420.html

https://ria.ru/20211005/uchitelya-1753167968.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, россия, общество