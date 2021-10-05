https://ria.ru/20211005/uchitelya-1753175821.html
Мишустин оценил работу учителей во время пандемии
Мишустин оценил работу учителей во время пандемии - РИА Новости, 05.10.2021
Мишустин оценил работу учителей во время пандемии
Российские учителя достойно справились со всеми трудностями пандемии и перестроились на новый формат работы, сообщил председатель правительства РФ Михаил... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T14:36
2021-10-05T14:36
2021-10-05T16:03
михаил мишустин
россия
общество
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские учителя достойно справились со всеми трудностями пандемии и перестроились на новый формат работы, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Прошлый год из-за пандемии стал настоящим испытанием для школьников, студентов и их родителей. Но сложнее всего приходилось педагогам. На ваши плечи легла серьезная нагрузка и, конечно, ответственность, приходилось перестраиваться и переходить на другие формы обучения. Осваивать новые подходы и технологии нужно было очень быстро, причем не снижая качества знаний детей. И вы достойно справились со всеми трудностями", - сказал Мишустин на церемонии вручения правительственных премий в области образования.Председатель правительства заметил, что технологии дистанционного образования могут быть подспорьем в процессе обучения детей, но не способны заменить учителя. "Ведь самое главное – это личное общение", - подчеркнул Мишустин.На церемонии вручения премий присутствовали 34 специалиста в области образования. Во время мероприятия Мишустин также поздравил педагогов с Днем учителя, назвав их труд благородным и интересным.
https://ria.ru/20211005/konkurs-1753171420.html
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михаил мишустин, россия, общество
14:36 05.10.2021 (обновлено: 16:03 05.10.2021)
Мишустин оценил работу учителей во время пандемии
Мишустин считает, что учителя достойно справились со всеми трудностями пандемии
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.
Российские учителя достойно справились со всеми трудностями пандемии и перестроились на новый формат работы, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин
.
"Прошлый год из-за пандемии стал настоящим испытанием для школьников, студентов и их родителей. Но сложнее всего приходилось педагогам. На ваши плечи легла серьезная нагрузка и, конечно, ответственность, приходилось перестраиваться и переходить на другие формы обучения. Осваивать новые подходы и технологии нужно было очень быстро, причем не снижая качества знаний детей. И вы достойно справились со всеми трудностями", - сказал Мишустин на церемонии вручения правительственных премий в области образования.
Председатель правительства заметил, что технологии дистанционного образования могут быть подспорьем в процессе обучения детей, но не способны заменить учителя. "Ведь самое главное – это личное общение", - подчеркнул Мишустин.
На церемонии вручения премий присутствовали 34 специалиста в области образования. Во время мероприятия Мишустин также поздравил педагогов с Днем учителя, назвав их труд благородным и интересным.