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Всемирный день учителя
Всемирный день учителя - РИА Новости, 05.10.2021
Всемирный день учителя
Ежегодно 5 октября во всем мире отмечается Всемирный день учителя (World Teachers' Day). Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году, он знаменует собой... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T00:15
2021-10-05T09:13
справки
день учителя
ссср
юнеско
всемирный день учителя
россия
сн_образование
социальный навигатор
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Ежегодно 5 октября во всем мире отмечается Всемирный день учителя (World Teachers' Day). Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году, он знаменует собой годовщину принятия Рекомендации Международной организации труда (МОТ) и ЮНЕСКО о положении учителей 1966 года – первый международный документ о правовом статусе работников образования. В рекомендациях закреплены права и обязанности учителей и международные нормы, касающиеся их подготовки, повышения квалификации, приема на работу и условий труда.Кроме того, 5 октября 1997 года Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Рекомендации о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений. Всемирный день учителя – это повод выразить благодарность учителям, оценить их работу и помочь им совершенствоваться.Каждый год празднование Всемирного дня учителя посвящено определенной теме. Тема 2021 года: "Учителя в центре восстановления системы образования".Главная цель празднования Всемирного дня учителя в этом году – призвать правительства и международное сообщество сосредоточить внимание на положении учителей во всем мире и проблемах, с которыми они сталкиваются в профессиональном плане.Закрытие школ, вызванное пандемией COVID-19, подтвердило решающую роль учителей в поддержке непрерывности образования. По мнению ЮНЕСКО, кризис COVID-19 высветил основные проблемы профессии учителя – отсутствие возможностей профессионального развития в форматах дистанционного обучения; повышенная нагрузка, связанная с работой школ в две смены; случаи невыплаты зарплаты учителям. Также учителя должны иметь приоритетное право вакцинации от COVID-19, однако, по данным ЮНЕСКО, на сегодняшний день только 21 страна из 197 (по которым есть данные) фактически уделяет учителям первоочередное внимание на первом этапе вакцинации.ЮНЕСКО выражает обеспокоенность тем, что профессия учителя не достаточна привлекательна для поступающих в вузы. По прогнозам Статистического института ЮНЕСКО, чтобы обеспечить всеобщее начальное и среднее образование к 2030 году, в мире нужно увеличить количество учителей на 69 миллионов – 24 миллиона для начального и 44 миллиона для среднего образования. Наиболее остро проблема нехватки педагогов ощущается в Африке к югу от Сахары.ЮНЕСКО отмечает также еще одну проблему профессии учителя – рост количества всевозможных отчетов, которые ограничивают автономию учителей: некоторые меры, принятые в последние годы с целью усиления мониторинга результатов обучения, увеличили нагрузку на учителей и ограничили их творческую свободу.В СССР и России День учителя с 1965 года по 1994 год праздновался в первое воскресенье октября. На основании указа президента России от 3 октября 1994 года День учителя отмечается 5 октября.Учитель не просто профессия, это призвание, нелегкая и ответственная миссия.Именно от школьного учителя, наставника во многом зависит, кем вырастет человек, каким он станет. Учитель способен не только зажечь в ребенке интерес к знаниям, помочь раскрыться его талантам и способностям, но и заложить те базовые ценности, которые станут надежной опорой во всей взрослой жизни человека.Как бы далеко вперед ни шагали современные технологии, они не могут заменить живое общение, передать всю полноту, многогранность постижения, передачи знаний. Это действительно совместное творчество ученика и учителя. Роль наставника в образовании и воспитании остается важнейшей и определяющей.По данным Минпросвещения, в России более 1,5 миллиона школьных учителей, которые в свой профессиональный праздник получат поздравления от учеников, День учителя также отметят работники детских садов и вузов.Традиционно в этот день или накануне проходит награждение победителей конкурса "Учитель года", который проводится с 1990 года. В 2021 году в финал конкурса вышли 85 человек из всех регионов страны. Среди них 15 преподавателей русского языка и литературы, 14 учителей английского языка и 14 учителей начальных классов, 11 преподавателей истории и обществознания, восемь учителей физики, семь учителей математики, шесть учителей биологии, пять учителей информатики, по два учителя химии и физической культуры, один учитель географии. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
ссср
россия
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96
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справки, день учителя, ссср, юнеско, всемирный день учителя, россия, сн_образование, социальный навигатор
00:15 05.10.2021 (обновлено: 09:13 05.10.2021)
 

Всемирный день учителя

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУчитель раскладывает тетради в классе во время подготовки к новому учебному году в московской школе
Учитель раскладывает тетради в классе во время подготовки к новому учебному году в московской школе - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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Ежегодно 5 октября во всем мире отмечается Всемирный день учителя (World Teachers' Day). Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году, он знаменует собой годовщину принятия Рекомендации Международной организации труда (МОТ) и ЮНЕСКО о положении учителей 1966 года – первый международный документ о правовом статусе работников образования.
В рекомендациях закреплены права и обязанности учителей и международные нормы, касающиеся их подготовки, повышения квалификации, приема на работу и условий труда.
Кроме того, 5 октября 1997 года Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Рекомендации о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений.
Всемирный день учителя – это повод выразить благодарность учителям, оценить их работу и помочь им совершенствоваться.
Каждый год празднование Всемирного дня учителя посвящено определенной теме. Тема 2021 года: "Учителя в центре восстановления системы образования".
Главная цель празднования Всемирного дня учителя в этом году – призвать правительства и международное сообщество сосредоточить внимание на положении учителей во всем мире и проблемах, с которыми они сталкиваются в профессиональном плане.
Закрытие школ, вызванное пандемией COVID-19, подтвердило решающую роль учителей в поддержке непрерывности образования. По мнению ЮНЕСКО, кризис COVID-19 высветил основные проблемы профессии учителя – отсутствие возможностей профессионального развития в форматах дистанционного обучения; повышенная нагрузка, связанная с работой школ в две смены; случаи невыплаты зарплаты учителям. Также учителя должны иметь приоритетное право вакцинации от COVID-19, однако, по данным ЮНЕСКО, на сегодняшний день только 21 страна из 197 (по которым есть данные) фактически уделяет учителям первоочередное внимание на первом этапе вакцинации.
ЮНЕСКО выражает обеспокоенность тем, что профессия учителя не достаточна привлекательна для поступающих в вузы. По прогнозам Статистического института ЮНЕСКО, чтобы обеспечить всеобщее начальное и среднее образование к 2030 году, в мире нужно увеличить количество учителей на 69 миллионов – 24 миллиона для начального и 44 миллиона для среднего образования. Наиболее остро проблема нехватки педагогов ощущается в Африке к югу от Сахары.
ЮНЕСКО отмечает также еще одну проблему профессии учителя – рост количества всевозможных отчетов, которые ограничивают автономию учителей: некоторые меры, принятые в последние годы с целью усиления мониторинга результатов обучения, увеличили нагрузку на учителей и ограничили их творческую свободу.
В СССР и России День учителя с 1965 года по 1994 год праздновался в первое воскресенье октября. На основании указа президента России от 3 октября 1994 года День учителя отмечается 5 октября.
Учитель не просто профессия, это призвание, нелегкая и ответственная миссия.
Именно от школьного учителя, наставника во многом зависит, кем вырастет человек, каким он станет. Учитель способен не только зажечь в ребенке интерес к знаниям, помочь раскрыться его талантам и способностям, но и заложить те базовые ценности, которые станут надежной опорой во всей взрослой жизни человека.
Как бы далеко вперед ни шагали современные технологии, они не могут заменить живое общение, передать всю полноту, многогранность постижения, передачи знаний. Это действительно совместное творчество ученика и учителя. Роль наставника в образовании и воспитании остается важнейшей и определяющей.
По данным Минпросвещения, в России более 1,5 миллиона школьных учителей, которые в свой профессиональный праздник получат поздравления от учеников, День учителя также отметят работники детских садов и вузов.
Традиционно в этот день или накануне проходит награждение победителей конкурса "Учитель года", который проводится с 1990 года.
В 2021 году в финал конкурса вышли 85 человек из всех регионов страны. Среди них 15 преподавателей русского языка и литературы, 14 учителей английского языка и 14 учителей начальных классов, 11 преподавателей истории и обществознания, восемь учителей физики, семь учителей математики, шесть учителей биологии, пять учителей информатики, по два учителя химии и физической культуры, один учитель географии.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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