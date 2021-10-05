https://ria.ru/20211005/ubiystvo-1753117911.html

"Все быстро произошло": подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом признал вину

Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве студенток под Оренбургом - РИА Новости, 05.10.2021

"Все быстро произошло": подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом признал вину

Следственный комитет опубликовал видео допроса 29-летнего Александра Лазарева, подозреваемого в убийстве трех студенток медколледжа в городе Гае Оренбургской... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T10:23

2021-10-05T10:23

2021-10-05T11:43

происшествия

орск

оренбургская область

гай

убийство трех девушек в оренбургской области

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео допроса 29-летнего Александра Лазарева, подозреваемого в убийстве трех студенток медколледжа в городе Гае Оренбургской области.Мужчина признался, что "все произошло быстро", но не помнит подробностей. После этого он показал, как наносил девушкам удары ножом. Тела двух студенток обнаружили 30 сентября в обгоревшей квартире в городе Гае, а труп третьей жертвы нашли во дворе. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они вместе учились и снимали жилье. На месте преступления также было орудие убийства — кухонный нож.В воскресенье полиция задержала подозреваемого — ранее судимого уроженца Орска Лазарева. Мужчину поймали после того, как он угнал машину, а затем пытался скрыться на территории детсада. На допросе он признал вину.

https://ria.ru/20211005/ubiystvo-1753130616.html

https://ria.ru/20211005/pokhorony-1753112998.html

орск

оренбургская область

гай

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Кадры допроса по делу об убийстве трех девушек в городе Гае Подозреваемый дал показания по делу об убийстве трех девушек в городе Гае. Произведена их проверка на месте, возбуждено ходатайство об избрании в отношении Лазарева меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение с учетом совокупности установленных обстоятельств. 2021-10-05T10:23 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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