https://ria.ru/20211005/ubiystvo-1753117911.html
"Все быстро произошло": подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом признал вину
Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве студенток под Оренбургом - РИА Новости, 05.10.2021
"Все быстро произошло": подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом признал вину
Следственный комитет опубликовал видео допроса 29-летнего Александра Лазарева, подозреваемого в убийстве трех студенток медколледжа в городе Гае Оренбургской... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T10:23
2021-10-05T10:23
2021-10-05T11:43
происшествия
орск
оренбургская область
гай
убийство трех девушек в оренбургской области
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео допроса 29-летнего Александра Лазарева, подозреваемого в убийстве трех студенток медколледжа в городе Гае Оренбургской области.Мужчина признался, что "все произошло быстро", но не помнит подробностей. После этого он показал, как наносил девушкам удары ножом. Тела двух студенток обнаружили 30 сентября в обгоревшей квартире в городе Гае, а труп третьей жертвы нашли во дворе. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они вместе учились и снимали жилье. На месте преступления также было орудие убийства — кухонный нож.В воскресенье полиция задержала подозреваемого — ранее судимого уроженца Орска Лазарева. Мужчину поймали после того, как он угнал машину, а затем пытался скрыться на территории детсада. На допросе он признал вину.
https://ria.ru/20211005/ubiystvo-1753130616.html
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Кадры допроса по делу об убийстве трех девушек в городе Гае
Подозреваемый дал показания по делу об убийстве трех девушек в городе Гае. Произведена их проверка на месте, возбуждено ходатайство об избрании в отношении Лазарева меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение с учетом совокупности установленных обстоятельств.
2021-10-05T10:23
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происшествия, орск, оренбургская область, гай, убийство трех девушек в оренбургской области
10:23 05.10.2021 (обновлено: 11:43 05.10.2021)
Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве студенток под Оренбургом
СК показал видео допроса мужчины, сознавшегося в убийстве трех студенток под Оренбургом