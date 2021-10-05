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https://ria.ru/20211005/ubiystvo-1753117911.html
"Все быстро произошло": подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом признал вину
Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве студенток под Оренбургом - РИА Новости, 05.10.2021
"Все быстро произошло": подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом признал вину
Следственный комитет опубликовал видео допроса 29-летнего Александра Лазарева, подозреваемого в убийстве трех студенток медколледжа в городе Гае Оренбургской... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T10:23
2021-10-05T11:43
происшествия
орск
оренбургская область
гай
убийство трех девушек в оренбургской области
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео допроса 29-летнего Александра Лазарева, подозреваемого в убийстве трех студенток медколледжа в городе Гае Оренбургской области.Мужчина признался, что "все произошло быстро", но не помнит подробностей. После этого он показал, как наносил девушкам удары ножом. Тела двух студенток обнаружили 30 сентября в обгоревшей квартире в городе Гае, а труп третьей жертвы нашли во дворе. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они вместе учились и снимали жилье. На месте преступления также было орудие убийства — кухонный нож.В воскресенье полиция задержала подозреваемого — ранее судимого уроженца Орска Лазарева. Мужчину поймали после того, как он угнал машину, а затем пытался скрыться на территории детсада. На допросе он признал вину.
https://ria.ru/20211005/ubiystvo-1753130616.html
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орск
оренбургская область
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Кадры допроса по делу об убийстве трех девушек в городе Гае
Подозреваемый дал показания по делу об убийстве трех девушек в городе Гае. Произведена их проверка на месте, возбуждено ходатайство об избрании в отношении Лазарева меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение с учетом совокупности установленных обстоятельств.
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происшествия, орск, оренбургская область, гай, убийство трех девушек в оренбургской области
10:23 05.10.2021 (обновлено: 11:43 05.10.2021)
 
Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве студенток под Оренбургом

СК показал видео допроса мужчины, сознавшегося в убийстве трех студенток под Оренбургом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео допроса 29-летнего Александра Лазарева, подозреваемого в убийстве трех студенток медколледжа в городе Гае Оренбургской области.
Мужчина признался, что "все произошло быстро", но не помнит подробностей. После этого он показал, как наносил девушкам удары ножом.
Сотрудник Следственного комитета на месте убийства трех девушек в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
11:20
Убийце трех студенток в Оренбуржье грозит пожизненный срок
Тела двух студенток обнаружили 30 сентября в обгоревшей квартире в городе Гае, а труп третьей жертвы нашли во дворе. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они вместе учились и снимали жилье. На месте преступления также было орудие убийства — кухонный нож.
В воскресенье полиция задержала подозреваемого — ранее судимого уроженца Орска Лазарева. Мужчину поймали после того, как он угнал машину, а затем пытался скрыться на территории детсада. На допросе он признал вину.
Сотрудник Следственного комитета на месте убийства трех девушек в Оренбургской области
09:53
В Башкирии похоронили трех студенток, убитых под Оренбургом
 
ПроисшествияОрскОренбургская областьГайУбийство трех девушек в Оренбургской области
 
 
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