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Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в соцсетях
Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в соцсетях - РИА Новости, 05.10.2021
Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в соцсетях
Глава Facebook Марк Цукерберг извинился за сбой и заявил, что Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T02:29
2021-10-05T02:44
в мире
технологии
марк цукерберг
whatsapp inc.
facebook
глобальный сбой в работе соцсетей
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Глава Facebook Марк Цукерберг извинился за сбой и заявил, что Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать."Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать онлайн. Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми", - написал Цукерберг в Facebook.Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении.
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в мире, технологии, марк цукерберг, whatsapp inc., facebook, глобальный сбой в работе соцсетей
02:29 05.10.2021 (обновлено: 02:44 05.10.2021)
 
Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в соцсетях

Глава Facebook Марк Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в соцсетях

© AFP 2021 / Josh EdelsonГлава Facebook Марк Цукерберг
Глава Facebook Марк Цукерберг - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© AFP 2021 / Josh Edelson
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Глава Facebook Марк Цукерберг извинился за сбой и заявил, что Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать.
"Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать онлайн. Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми", - написал Цукерберг в Facebook.
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
01:47
Facebook восстановила работу своих сервисов
Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении.
 
В миреТехнологииМарк ЦукербергWhatsApp Inc.FacebookГлобальный сбой в работе соцсетей
 
 
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