https://ria.ru/20211005/tsukerberg-1753094421.html
Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в соцсетях
Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в соцсетях - РИА Новости, 05.10.2021
Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в соцсетях
Глава Facebook Марк Цукерберг извинился за сбой и заявил, что Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T02:29
2021-10-05T02:29
2021-10-05T02:44
в мире
технологии
марк цукерберг
whatsapp inc.
facebook
глобальный сбой в работе соцсетей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138257/04/1382570425_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_19cad1a03ff5cec375ae4c2cbcbb7d38.jpg
ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Глава Facebook Марк Цукерберг извинился за сбой и заявил, что Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать."Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать онлайн. Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми", - написал Цукерберг в Facebook.Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении.
https://ria.ru/20211005/vosstanovlenie-1753093183.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138257/04/1382570425_46:0:1555:1132_1920x0_80_0_0_3a5636976d9e746ee0cad0002fa3e47c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, марк цукерберг, whatsapp inc., facebook, глобальный сбой в работе соцсетей
02:29 05.10.2021 (обновлено: 02:44 05.10.2021)
Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в соцсетях
Глава Facebook Марк Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в соцсетях