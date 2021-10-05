https://ria.ru/20211005/tsirkon-1753205478.html
У США появился еще один кошмар
Кошмар Америки: китайцы оценили запуск "Циркона" - РИА Новости, 05.10.2021
У США появился еще один кошмар
Успешный пуск российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" вызвал восторженную реакцию у читателей китайской газеты "Гуаньча". РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:27
2021-10-05T16:27
2021-10-05T17:32
в мире
сша
китай
циркон
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Успешный пуск российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" вызвал восторженную реакцию у читателей китайской газеты "Гуаньча"."Русские в последнее время демонстрируют большую эффективность", — написал пользователь с ником "Скажу несколько слов".Он отметил, что Москва играет важную роль в сдерживании Вашингтона и Токио в Северо-Восточной Азии."Однажды Россия уничтожит США и Японию — и мир станет нормальным", — считает Тянь Цин."Так это был выстрел с подводной лодки! Россия всегда вкладывала большие средства в технологии атомных субмарин", — прокомментировал другой читатель.Guan_15813922892909 заявил, что Китай заинтересован в сильной России."Когда другие страны говорят, что у вас есть оружие массового уничтожения, вам лучше действительно иметь его", — добавил еще один пользователь."Американский император наверняка задрожал от страха", — предположил david123456654321. По его мнению, мир нуждается в высоких скоростях и технологиях.Cctiger1968 констатировал отставание США от России, поскольку последняя может запускать гиперзвуковые ракеты с подводных лодок."У Соединенных Штатов появился еще один кошмар", — прокомментировала Девушка Бэйлэ."Судьба России: быть ультракрутым бриллиантом, чтобы американцы сломали об него все зубы!" — согласился читатель под ником "Маленький человек".Накануне Минобороны сообщило о первых успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подлодки. Пуск по условной морской цели в Баренцевом море выполнили с корабля "Северодвинск"."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя. Максимальная скорость достигает примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, максимальная дальность — тысяча километров."Цирконами" планируется вооружить фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодку "Иркутск", которую хотят улучшить до уровня 949АМ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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в мире, сша, китай, циркон, россия
16:27 05.10.2021 (обновлено: 17:32 05.10.2021)
Кошмар Америки: китайцы оценили запуск "Циркона"
Читатели китайской газеты "Гуаньча" восхитились запуском гиперзвуковой ракеты "Циркон"
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
Успешный пуск российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" вызвал восторженную реакцию у читателей китайской газеты "Гуаньча
".
"Русские в последнее время демонстрируют большую эффективность", — написал пользователь с ником "Скажу несколько слов".
Он отметил, что Москва играет важную роль в сдерживании Вашингтона и Токио в Северо-Восточной Азии.
"Однажды Россия уничтожит США и Японию — и мир станет нормальным", — считает Тянь Цин.
"Так это был выстрел с подводной лодки! Россия всегда вкладывала большие средства в технологии атомных субмарин", — прокомментировал другой читатель.
Guan_15813922892909 заявил, что Китай
заинтересован в сильной России.
"Когда другие страны говорят, что у вас есть оружие массового уничтожения, вам лучше действительно иметь его", — добавил еще один пользователь.
"Американский император наверняка задрожал от страха", — предположил david123456654321. По его мнению, мир нуждается в высоких скоростях и технологиях.
Cctiger1968 констатировал отставание США от России, поскольку последняя может запускать гиперзвуковые ракеты с подводных лодок.
"У Соединенных Штатов появился еще один кошмар", — прокомментировала Девушка Бэйлэ.
"Судьба России: быть ультракрутым бриллиантом, чтобы американцы сломали об него все зубы!" — согласился читатель под ником "Маленький человек".
Накануне Минобороны сообщило о первых успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подлодки. Пуск по условной морской цели в Баренцевом море
выполнили с корабля "Северодвинск".
"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя. Максимальная скорость достигает примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, максимальная дальность — тысяча километров.
"Цирконами" планируется вооружить фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодку "Иркутск", которую хотят улучшить до уровня 949АМ.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>