https://ria.ru/20211005/tsirkon-1753205478.html

У США появился еще один кошмар

Кошмар Америки: китайцы оценили запуск "Циркона" - РИА Новости, 05.10.2021

У США появился еще один кошмар

Успешный пуск российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" вызвал восторженную реакцию у читателей китайской газеты "Гуаньча". РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:27

2021-10-05T16:27

2021-10-05T17:32

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Успешный пуск российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" вызвал восторженную реакцию у читателей китайской газеты "Гуаньча"."Русские в последнее время демонстрируют большую эффективность", — написал пользователь с ником "Скажу несколько слов".Он отметил, что Москва играет важную роль в сдерживании Вашингтона и Токио в Северо-Восточной Азии."Однажды Россия уничтожит США и Японию — и мир станет нормальным", — считает Тянь Цин."Так это был выстрел с подводной лодки! Россия всегда вкладывала большие средства в технологии атомных субмарин", — прокомментировал другой читатель.Guan_15813922892909 заявил, что Китай заинтересован в сильной России."Когда другие страны говорят, что у вас есть оружие массового уничтожения, вам лучше действительно иметь его", — добавил еще один пользователь."Американский император наверняка задрожал от страха", — предположил david123456654321. По его мнению, мир нуждается в высоких скоростях и технологиях.Cctiger1968 констатировал отставание США от России, поскольку последняя может запускать гиперзвуковые ракеты с подводных лодок."У Соединенных Штатов появился еще один кошмар", — прокомментировала Девушка Бэйлэ."Судьба России: быть ультракрутым бриллиантом, чтобы американцы сломали об него все зубы!" — согласился читатель под ником "Маленький человек".Накануне Минобороны сообщило о первых успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подлодки. Пуск по условной морской цели в Баренцевом море выполнили с корабля "Северодвинск"."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя. Максимальная скорость достигает примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, максимальная дальность — тысяча километров."Цирконами" планируется вооружить фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодку "Иркутск", которую хотят улучшить до уровня 949АМ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210927/raketa-1752090611.html

https://ria.ru/20211004/tsirkon-1753071086.html

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в мире, сша, китай, циркон, россия