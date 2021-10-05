https://ria.ru/20211005/tsenzura-1753219531.html

Роскомнадзор выявил 33 случая цензуры российских СМИ со стороны Facebook

Роскомнадзор выявил 33 случая цензуры российских СМИ со стороны Facebook - РИА Новости, 05.10.2021

Роскомнадзор выявил 33 случая цензуры российских СМИ со стороны Facebook

Роскомнадзор с мая 2020 года и по настоящее время выявил со стороны Facebook уже 33 случая цензуры российских СМИ и информационных ресурсов, говорится в... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T17:30

2021-10-05T17:30

2021-10-05T17:30

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Роскомнадзор с мая 2020 года и по настоящее время выявил со стороны Facebook уже 33 случая цензуры российских СМИ и информационных ресурсов, говорится в сообщении ведомства.Во вторник Роскомнадзор сообщил, что составил в отношении компании Facebook протокол за повторное неудаление запрещенной в России информации, он будет направлен в суд - за подобное правонарушение компании может грозить оборотный штраф."Кроме того, с мая 2020 года по настоящее время выявлено 33 случая цензуры российских СМИ и информационных ресурсов", - добавляется в сообщении о составлении протокола. Среди таких ресурсов - Russia Today, "Крым 24", ГТРК "Ставрополье", ГТРК "Лотос" и другие российские СМИ."Ограничения были наложены на стрим в аккаунте RT о полете Юрия Гагарина в космос, на просветительский проект RT "Red Fish", на материалы с фрагментами Государственного гимна России и другие", - указывает Роскомнадзор.

https://ria.ru/20211005/shtrafy-1753217809.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), телеканал rt, facebook, россия