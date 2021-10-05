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Суперсвалку в Челябинске превратили в безопасное место, заявила Абрамченко
Суперсвалку в Челябинске превратили в безопасное место, заявила Абрамченко - РИА Новости, 05.10.2021
Суперсвалку в Челябинске превратили в безопасное место, заявила Абрамченко
Рекультивированная, безопасная территория появилась в Челябинске вместо крупнейшей в Европе городской свалки, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T19:27
2021-10-05T19:27
общество
европа
челябинск
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
виктория абрамченко
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Рекультивированная, безопасная территория появилась в Челябинске вместо крупнейшей в Европе городской свалки, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Вице-премьер рассказала об успешном опыте ликвидации накопленного экологического вреда на примере челябинской городской свалки, рекультивированной в рамках федерального проекта "Чистая страна"."И вот сейчас это зеленая, безопасная территория. Неделю назад жители города провели там первые спортивные мероприятия", - сказала Абрамченко.Она уточнила, что в Челябинске был реализован один из наиболее масштабных проектов по рекультивации городской свалки."В Челябинске была крупнейшая в Европе свалка в границах города, содержащая 17,5 миллиона кубических метров отходов. Она образовалась в 50-х годах прошлого века, а к 80-му году ее ресурсы были полностью исчерпаны. Фактически прекратили прием отходов на этой свалке только в 2018 году", - сказала Абрамченко.По ее словам, благодаря проведенным работам выбросы вредных веществ в атмосферу города сократились на 30%. Для Челябинска, который входит в топ-10 городов России с наиболее загрязненным воздухом, это ощутимый результат, отметила Абрамченко. Исполнителем работ, выполненных с опережением графика, была госкорпорация "Росатом", напомнила вице-премьер.На примере Челябинска видно, что рекультивированные территории могут вовлекаться в жизнь городов, и делать это необходимо с учетом мнения жителей и исходя из технической возможности инженерных сооружений полигонов, добавила Абрамченко. "Важно не забывать, что конечная цель всех мероприятий по экологической реабилитации – улучшение условий жизни наших граждан", - подчеркнула она.Челябинская городская свалка эксплуатировалась 70 лет (с 1949 по 2018 годы), за это время сформировался крупнейший в Европе подобный объект (площадь около 75 гектаров, высота 40 метров, объем около 18 миллионов кубометров). Сложность рекультивации заключалась в том, что свалка находилась в границах города, в 700 метрах от жилой застройки и в двух километрах от реки Миасс.В 2020 году было полностью сформировано тело полигона. Общий объем переформировываемых отходов составил 975 тысяч кубометров. Площадь рекультивационного покрытия – 533 тысячи квадратных метров. В 2021 году в рамках биологического этапа рекультивации всю территорию бывшей свалки засеяли травой.
https://ria.ru/20210605/svalki-1735806851.html
https://ria.ru/20210927/ekologiya-1752071672.html
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общество, европа, челябинск, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", виктория абрамченко, россия
19:27 05.10.2021
 
Суперсвалку в Челябинске превратили в безопасное место, заявила Абрамченко

В Челябинске вместо крупнейшей в Европе свалки появилась рекультивированная территория

© Depositphotos / BGodunoffПанорама Челябинска
Панорама Челябинска - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Depositphotos / BGodunoff
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Рекультивированная, безопасная территория появилась в Челябинске вместо крупнейшей в Европе городской свалки, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Вице-премьер рассказала об успешном опыте ликвидации накопленного экологического вреда на примере челябинской городской свалки, рекультивированной в рамках федерального проекта "Чистая страна".
"И вот сейчас это зеленая, безопасная территория. Неделю назад жители города провели там первые спортивные мероприятия", - сказала Абрамченко.
Она уточнила, что в Челябинске был реализован один из наиболее масштабных проектов по рекультивации городской свалки.
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"В Челябинске была крупнейшая в Европе свалка в границах города, содержащая 17,5 миллиона кубических метров отходов. Она образовалась в 50-х годах прошлого века, а к 80-му году ее ресурсы были полностью исчерпаны. Фактически прекратили прием отходов на этой свалке только в 2018 году", - сказала Абрамченко.
По ее словам, благодаря проведенным работам выбросы вредных веществ в атмосферу города сократились на 30%. Для Челябинска, который входит в топ-10 городов России с наиболее загрязненным воздухом, это ощутимый результат, отметила Абрамченко. Исполнителем работ, выполненных с опережением графика, была госкорпорация "Росатом", напомнила вице-премьер.
На примере Челябинска видно, что рекультивированные территории могут вовлекаться в жизнь городов, и делать это необходимо с учетом мнения жителей и исходя из технической возможности инженерных сооружений полигонов, добавила Абрамченко. "Важно не забывать, что конечная цель всех мероприятий по экологической реабилитации – улучшение условий жизни наших граждан", - подчеркнула она.
Челябинская городская свалка эксплуатировалась 70 лет (с 1949 по 2018 годы), за это время сформировался крупнейший в Европе подобный объект (площадь около 75 гектаров, высота 40 метров, объем около 18 миллионов кубометров). Сложность рекультивации заключалась в том, что свалка находилась в границах города, в 700 метрах от жилой застройки и в двух километрах от реки Миасс.
В 2020 году было полностью сформировано тело полигона. Общий объем переформировываемых отходов составил 975 тысяч кубометров. Площадь рекультивационного покрытия – 533 тысячи квадратных метров. В 2021 году в рамках биологического этапа рекультивации всю территорию бывшей свалки засеяли травой.
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ОбществоЕвропаЧелябинскВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Виктория АбрамченкоРоссия
 
 
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