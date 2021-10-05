https://ria.ru/20211005/stroitelstvo-1753210370.html

Путин потребовал нарастить темпы строительства АЭС и ГЭС

Путин потребовал нарастить темпы строительства АЭС и ГЭС - РИА Новости, 05.10.2021

Путин потребовал нарастить темпы строительства АЭС и ГЭС

Президент России Владимир Путин считает необходимым наращивание темпов реализации проектов строительства АЭС и ГЭС, в том числе используя приливы и отливы. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:44

2021-10-05T16:44

2021-10-05T17:08

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает необходимым наращивание темпов реализации проектов строительства АЭС и ГЭС, в том числе используя приливы и отливы."Доля энергии от АЭС, гидроэлектростанций, ветряных и солнечных электростанций превышает у нас 37%, и такими конкурентными технологическими преимуществами надо, безусловно, воспользоваться, наращивать темпы реализации проектов в атомной энергетике, активно развивать малый ГЭС, возможности приливов, отливов сейчас в мире активно обсуждаются, и у нас есть над чем работать, у нас есть абсолютно точно конкурентные преимущества", - сказа Путин на совещании с членами кабмина.

https://ria.ru/20210930/aes-1752478500.html

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2021

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россия, экономика, владимир путин