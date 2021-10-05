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Путин потребовал нарастить темпы строительства АЭС и ГЭС
Путин потребовал нарастить темпы строительства АЭС и ГЭС - РИА Новости, 05.10.2021
Путин потребовал нарастить темпы строительства АЭС и ГЭС
Президент России Владимир Путин считает необходимым наращивание темпов реализации проектов строительства АЭС и ГЭС, в том числе используя приливы и отливы. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:44
2021-10-05T17:08
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает необходимым наращивание темпов реализации проектов строительства АЭС и ГЭС, в том числе используя приливы и отливы."Доля энергии от АЭС, гидроэлектростанций, ветряных и солнечных электростанций превышает у нас 37%, и такими конкурентными технологическими преимуществами надо, безусловно, воспользоваться, наращивать темпы реализации проектов в атомной энергетике, активно развивать малый ГЭС, возможности приливов, отливов сейчас в мире активно обсуждаются, и у нас есть над чем работать, у нас есть абсолютно точно конкурентные преимущества", - сказа Путин на совещании с членами кабмина.
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россия, экономика, владимир путин
16:44 05.10.2021 (обновлено: 17:08 05.10.2021)
 
Путин потребовал нарастить темпы строительства АЭС и ГЭС

Путин: нужно наращивать темпы реализации проектов строительства АЭС и ГЭС

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает необходимым наращивание темпов реализации проектов строительства АЭС и ГЭС, в том числе используя приливы и отливы.
"Доля энергии от АЭС, гидроэлектростанций, ветряных и солнечных электростанций превышает у нас 37%, и такими конкурентными технологическими преимуществами надо, безусловно, воспользоваться, наращивать темпы реализации проектов в атомной энергетике, активно развивать малый ГЭС, возможности приливов, отливов сейчас в мире активно обсуждаются, и у нас есть над чем работать, у нас есть абсолютно точно конкурентные преимущества", - сказа Путин на совещании с членами кабмина.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в сочинской резиденции Бочаров Ручей - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 13:24
Эрдоган обсудил с Путиным участие в строительстве двух АЭС в Турции
 
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