https://ria.ru/20211005/stroitelstvo-1753210370.html
Путин потребовал нарастить темпы строительства АЭС и ГЭС
Путин потребовал нарастить темпы строительства АЭС и ГЭС - РИА Новости, 05.10.2021
Путин потребовал нарастить темпы строительства АЭС и ГЭС
Президент России Владимир Путин считает необходимым наращивание темпов реализации проектов строительства АЭС и ГЭС, в том числе используя приливы и отливы. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:44
2021-10-05T16:44
2021-10-05T17:08
россия
экономика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753032609_0:36:3030:1741_1920x0_80_0_0_453664400745f3da1ebaec2c7014d025.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает необходимым наращивание темпов реализации проектов строительства АЭС и ГЭС, в том числе используя приливы и отливы."Доля энергии от АЭС, гидроэлектростанций, ветряных и солнечных электростанций превышает у нас 37%, и такими конкурентными технологическими преимуществами надо, безусловно, воспользоваться, наращивать темпы реализации проектов в атомной энергетике, активно развивать малый ГЭС, возможности приливов, отливов сейчас в мире активно обсуждаются, и у нас есть над чем работать, у нас есть абсолютно точно конкурентные преимущества", - сказа Путин на совещании с членами кабмина.
https://ria.ru/20210930/aes-1752478500.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753032609_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_1beb956c828c89958f5b3f6bb64c94b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
16:44 05.10.2021 (обновлено: 17:08 05.10.2021)
Путин потребовал нарастить темпы строительства АЭС и ГЭС
Путин: нужно наращивать темпы реализации проектов строительства АЭС и ГЭС