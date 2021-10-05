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Saxo Bank предупредил о риске стагфляции в России
Saxo Bank предупредил о риске стагфляции в России - РИА Новости, 05.10.2021
Saxo Bank предупредил о риске стагфляции в России
Макроэкономическая ситуация в России остается напряженной, есть риски стагфляции, говорится в прогнозе Saxo Bank на четвертый квартал 2021 года, который есть в... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T10:57
2021-10-05T10:57
экономика
saxo bank
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Макроэкономическая ситуация в России остается напряженной, есть риски стагфляции, говорится в прогнозе Saxo Bank на четвертый квартал 2021 года, который есть в распоряжении РИА Новости.Стагфляция - это ситуация, когда экономический спад или стагнация сопровождаются ростом цен. При этом, по последним данным Минэкономразвития, рост ВВП РФ в августе составил 3,7% в годовом выражении (замедлившись по сравнению с 4,9% в июле), за восемь месяцев экономика выросла на 4,7%. А инфляция в России на 27 сентября ускорилась до 7,26% в годовом выражении."Увеличение бюджетных расходов, направленных на поддержку беднейшей части населения, и инвестиции в инфраструктуру могут помочь переломить текущую ситуацию. Но это будет нелегко. Россия находится в опасной близости от некоторой формы стагфляции. Риск реален", - заявил глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.Кроме того, он отметил, что в ближайшие месяцы, по оценкам Saxo Bank, внутренний спрос в России будет в меньшей степени способствовать восстановлению экономики. "Российская экономика еще не вышла из "темного леса". Макроэкономическая картина остается мрачной. На 30 сентября только 29,1% населения было полностью вакцинировано. Это намного меньше, чем в большинстве соседних стран", - добавил эксперт.Дембик подчеркнул, что эксперты также допускают, что потребление в стране пострадает от более высокой инфляции. Кроме того, по его словам, число россиян, которые оптимистично оценивают экономическое положение страны, снизилось по сравнению с доковидным уровнем.
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экономика, saxo bank, россия
10:57 05.10.2021
 
Saxo Bank предупредил о риске стагфляции в России

Saxo Bank: макроэкономическая ситуация в России напряженная, есть риск стагфляции

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКупюры номиналом 200 рублей
Купюры номиналом 200 рублей - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Макроэкономическая ситуация в России остается напряженной, есть риски стагфляции, говорится в прогнозе Saxo Bank на четвертый квартал 2021 года, который есть в распоряжении РИА Новости.
Стагфляция - это ситуация, когда экономический спад или стагнация сопровождаются ростом цен. При этом, по последним данным Минэкономразвития, рост ВВП РФ в августе составил 3,7% в годовом выражении (замедлившись по сравнению с 4,9% в июле), за восемь месяцев экономика выросла на 4,7%. А инфляция в России на 27 сентября ускорилась до 7,26% в годовом выражении.
"Увеличение бюджетных расходов, направленных на поддержку беднейшей части населения, и инвестиции в инфраструктуру могут помочь переломить текущую ситуацию. Но это будет нелегко. Россия находится в опасной близости от некоторой формы стагфляции. Риск реален", - заявил глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.
Кроме того, он отметил, что в ближайшие месяцы, по оценкам Saxo Bank, внутренний спрос в России будет в меньшей степени способствовать восстановлению экономики. "Российская экономика еще не вышла из "темного леса". Макроэкономическая картина остается мрачной. На 30 сентября только 29,1% населения было полностью вакцинировано. Это намного меньше, чем в большинстве соседних стран", - добавил эксперт.
Дембик подчеркнул, что эксперты также допускают, что потребление в стране пострадает от более высокой инфляции. Кроме того, по его словам, число россиян, которые оптимистично оценивают экономическое положение страны, снизилось по сравнению с доковидным уровнем.
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