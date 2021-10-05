https://ria.ru/20211005/spros-1753147589.html

Спрос на туры в праздничные дни снизился из-за новых ограничений в регионах

Спрос на туры в праздничные дни снизился из-за новых ограничений в регионах - РИА Новости, 05.10.2021

Спрос на туры в праздничные дни снизился из-за новых ограничений в регионах

По словам туроператоров, введение новых антикоронавирусных ограничений в регионах спровоцировало снижение внутреннего спроса на ноябрьские праздники и Новый... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:02

2021-10-05T16:02

2021-10-05T16:02

туризм

путешествия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

новый год

новости - туризм

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. По словам туроператоров, введение новых антикоронавирусных ограничений в регионах спровоцировало снижение внутреннего спроса на ноябрьские праздники и Новый год, сообщает АТОР.Увеличение количества заболевших, по данным Роспотребнадзора, зафиксировано в 67 субъектах РФ. Некоторые уже объявили об ужесточении противоэпидемиологических мер и введении системы QR-кодов для посещения заведений общепита, культурных, досуговых и спортивных учреждений.Если ранее жителям и туристам достаточно было предъявить отрицательный ПЦР-тест, то теперь многие регионы принимают только сертификат о вакцинации или справку о перенесенном заболевании. По мнению представителей туротрасли, новые требования могут привести к отмене бронирований, так как не у всех отдыхающих есть документальные доказательства иммунизации.В первую очередь, жесткие ограничения ставят под угрозу продажи путевок на ноябрьские праздники и новогодние каникулы. Туристы не спешат заранее покупать билеты: опасаются, что антиковидные меры еще больше ужесточат, и поездка отменится.

https://ria.ru/20211004/ekskursii-1753033531.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

путешествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новый год, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туры, россия, коронавирус covid-19