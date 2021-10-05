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Спрос на туры в праздничные дни снизился из-за новых ограничений в регионах
Спрос на туры в праздничные дни снизился из-за новых ограничений в регионах - РИА Новости, 05.10.2021
Спрос на туры в праздничные дни снизился из-за новых ограничений в регионах
По словам туроператоров, введение новых антикоронавирусных ограничений в регионах спровоцировало снижение внутреннего спроса на ноябрьские праздники и Новый... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:02
2021-10-05T16:02
2021-10-05T16:02
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. По словам туроператоров, введение новых антикоронавирусных ограничений в регионах спровоцировало снижение внутреннего спроса на ноябрьские праздники и Новый год, сообщает АТОР.Увеличение количества заболевших, по данным Роспотребнадзора, зафиксировано в 67 субъектах РФ. Некоторые уже объявили об ужесточении противоэпидемиологических мер и введении системы QR-кодов для посещения заведений общепита, культурных, досуговых и спортивных учреждений.Если ранее жителям и туристам достаточно было предъявить отрицательный ПЦР-тест, то теперь многие регионы принимают только сертификат о вакцинации или справку о перенесенном заболевании. По мнению представителей туротрасли, новые требования могут привести к отмене бронирований, так как не у всех отдыхающих есть документальные доказательства иммунизации.В первую очередь, жесткие ограничения ставят под угрозу продажи путевок на ноябрьские праздники и новогодние каникулы. Туристы не спешат заранее покупать билеты: опасаются, что антиковидные меры еще больше ужесточат, и поездка отменится.
https://ria.ru/20211004/ekskursii-1753033531.html
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путешествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новый год, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туры, россия, коронавирус covid-19
Спрос на туры в праздничные дни снизился из-за новых ограничений в регионах
Туроператоры: Ограничения в регионах снизили спрос на ноябрьские праздники и Новый год