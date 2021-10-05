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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211005/spros-1753147589.html
Спрос на туры в праздничные дни снизился из-за новых ограничений в регионах
Спрос на туры в праздничные дни снизился из-за новых ограничений в регионах - РИА Новости, 05.10.2021
Спрос на туры в праздничные дни снизился из-за новых ограничений в регионах
По словам туроператоров, введение новых антикоронавирусных ограничений в регионах спровоцировало снижение внутреннего спроса на ноябрьские праздники и Новый... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:02
2021-10-05T16:02
туризм
путешествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новый год
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. По словам туроператоров, введение новых антикоронавирусных ограничений в регионах спровоцировало снижение внутреннего спроса на ноябрьские праздники и Новый год, сообщает АТОР.Увеличение количества заболевших, по данным Роспотребнадзора, зафиксировано в 67 субъектах РФ. Некоторые уже объявили об ужесточении противоэпидемиологических мер и введении системы QR-кодов для посещения заведений общепита, культурных, досуговых и спортивных учреждений.Если ранее жителям и туристам достаточно было предъявить отрицательный ПЦР-тест, то теперь многие регионы принимают только сертификат о вакцинации или справку о перенесенном заболевании. По мнению представителей туротрасли, новые требования могут привести к отмене бронирований, так как не у всех отдыхающих есть документальные доказательства иммунизации.В первую очередь, жесткие ограничения ставят под угрозу продажи путевок на ноябрьские праздники и новогодние каникулы. Туристы не спешат заранее покупать билеты: опасаются, что антиковидные меры еще больше ужесточат, и поездка отменится.
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путешествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новый год, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туры, россия, коронавирус covid-19
16:02 05.10.2021
 
Спрос на туры в праздничные дни снизился из-за новых ограничений в регионах

Туроператоры: Ограничения в регионах снизили спрос на ноябрьские праздники и Новый год

© РИА Новости / Михаил МордасовТуристы на острове Ольхон
Туристы на острове Ольхон - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. По словам туроператоров, введение новых антикоронавирусных ограничений в регионах спровоцировало снижение внутреннего спроса на ноябрьские праздники и Новый год, сообщает АТОР.
Увеличение количества заболевших, по данным Роспотребнадзора, зафиксировано в 67 субъектах РФ. Некоторые уже объявили об ужесточении противоэпидемиологических мер и введении системы QR-кодов для посещения заведений общепита, культурных, досуговых и спортивных учреждений.
Если ранее жителям и туристам достаточно было предъявить отрицательный ПЦР-тест, то теперь многие регионы принимают только сертификат о вакцинации или справку о перенесенном заболевании. По мнению представителей туротрасли, новые требования могут привести к отмене бронирований, так как не у всех отдыхающих есть документальные доказательства иммунизации.
В первую очередь, жесткие ограничения ставят под угрозу продажи путевок на ноябрьские праздники и новогодние каникулы. Туристы не спешат заранее покупать билеты: опасаются, что антиковидные меры еще больше ужесточат, и поездка отменится.
Вид с борта вертолета на кафедральный собор Христа Спасителя и площадь Победы в Калининграде - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 16:52Туризм
В Калининградской области ввели ограничения на участие в экскурсиях
 
ТуризмПутешествияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Новый годНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)туристыТурыРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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