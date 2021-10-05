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Facebook не оплатила штрафы за неудаление запрещенного в России контента
Facebook не оплатила штрафы за неудаление запрещенного в России контента - РИА Новости, 05.10.2021
Facebook не оплатила штрафы за неудаление запрещенного в России контента
Сумма назначенных судами штрафов для Facebook за неудаление в 2021 году запрещенной в России информации составила 70 миллионов рублей, компания их не оплатила,... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T17:20
2021-10-05T17:21
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
facebook
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Сумма назначенных судами штрафов для Facebook за неудаление в 2021 году запрещенной в России информации составила 70 миллионов рублей, компания их не оплатила, говорится в сообщении Роскомнадзора."Всего в 2021 году Роскомнадзор уже составил в отношении соцсети 20 протоколов по статье 13.41 КоАП РФ за нарушение порядка удаления зловредного контента. Судом назначены штрафы на общую сумму порядка 70 миллионов рублей, из которых судебные решения на 43 миллиона рублей уже вступили в законную силу. Администрация Facebook штрафы не оплатила", - говорится в сообщении.Помимо этого, добавляет ведомство, администрация Facebook не локализовала базы данных российских пользователей на территории России. "За повторное нарушение требования о локализации персональных данных судом наложен штраф по части 9 статьи 3.11 КоАП РФ в размере 15 миллионов рублей", - напоминает Роскомнадзор.
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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), facebook, россия
17:20 05.10.2021 (обновлено: 17:21 05.10.2021)
 
Facebook не оплатила штрафы за неудаление запрещенного в России контента

Facebook не оплатила 70 миллионов штрафов за неудаление запрещенного в России контента

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Сумма назначенных судами штрафов для Facebook за неудаление в 2021 году запрещенной в России информации составила 70 миллионов рублей, компания их не оплатила, говорится в сообщении Роскомнадзора.
"Всего в 2021 году Роскомнадзор уже составил в отношении соцсети 20 протоколов по статье 13.41 КоАП РФ за нарушение порядка удаления зловредного контента. Судом назначены штрафы на общую сумму порядка 70 миллионов рублей, из которых судебные решения на 43 миллиона рублей уже вступили в законную силу. Администрация Facebook штрафы не оплатила", - говорится в сообщении.
Помимо этого, добавляет ведомство, администрация Facebook не локализовала базы данных российских пользователей на территории России. "За повторное нарушение требования о локализации персональных данных судом наложен штраф по части 9 статьи 3.11 КоАП РФ в размере 15 миллионов рублей", - напоминает Роскомнадзор.
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 05:29
"Ведомости": Facebook в России грозит миллиардный штраф
 
ТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)FacebookРоссия
 
 
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