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Глобальный сбой в соцсетях не отразился на работе Кремля, заявил Песков
Глобальный сбой в соцсетях не отразился на работе Кремля, заявил Песков - РИА Новости, 05.10.2021
Глобальный сбой в соцсетях не отразился на работе Кремля, заявил Песков
Масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp не повлиял на работу Кремля, его сотрудники не используют данные соцсети для коммуникаций, сообщил... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T13:33
2021-10-05T13:33
2021-10-05T13:43
россия
общество
технологии
дмитрий песков
instagram
whatsapp inc.
facebook
глобальный сбой в работе соцсетей
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp не повлиял на работу Кремля, его сотрудники не используют данные соцсети для коммуникаций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."По рабочим делам мы используем линии правительственной спецсвязи. Таким мессенджерам в рабочем плане мы не можем доверять, это и не разрешается. Что касается надежности функционирования сайта президента, то она была обеспечена, сайт работал без сбоев", - сказал Песков.Facebook, Instagram, WhatsApp и несколько других приложений, которыми владеет компания, в понедельник оказались почти на семь часов недоступны для пользователей. Позднее в Facebook сообщили, что перебои в работе были вызваны изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов.
https://ria.ru/20211005/facebook-1753131680.html
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россия, общество, технологии, дмитрий песков, instagram, whatsapp inc., facebook, глобальный сбой в работе соцсетей
13:33 05.10.2021 (обновлено: 13:43 05.10.2021)
Глобальный сбой в соцсетях не отразился на работе Кремля, заявил Песков
Песков: глобальный сбой в работе соцсетей не повлиял на работу Кремля