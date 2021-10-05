https://ria.ru/20211005/sboy-1753161893.html

Глобальный сбой в соцсетях не отразился на работе Кремля, заявил Песков

Глобальный сбой в соцсетях не отразился на работе Кремля, заявил Песков - РИА Новости, 05.10.2021

Глобальный сбой в соцсетях не отразился на работе Кремля, заявил Песков

Масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp не повлиял на работу Кремля, его сотрудники не используют данные соцсети для коммуникаций, сообщил... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T13:33

2021-10-05T13:33

2021-10-05T13:43

россия

общество

технологии

дмитрий песков

instagram

whatsapp inc.

facebook

глобальный сбой в работе соцсетей

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp не повлиял на работу Кремля, его сотрудники не используют данные соцсети для коммуникаций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."По рабочим делам мы используем линии правительственной спецсвязи. Таким мессенджерам в рабочем плане мы не можем доверять, это и не разрешается. Что касается надежности функционирования сайта президента, то она была обеспечена, сайт работал без сбоев", - сказал Песков.Facebook, Instagram, WhatsApp и несколько других приложений, которыми владеет компания, в понедельник оказались почти на семь часов недоступны для пользователей. Позднее в Facebook сообщили, что перебои в работе были вызваны изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов.

https://ria.ru/20211005/facebook-1753131680.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, технологии, дмитрий песков, instagram, whatsapp inc., facebook, глобальный сбой в работе соцсетей