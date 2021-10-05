Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211005/sboy-1753161893.html
Глобальный сбой в соцсетях не отразился на работе Кремля, заявил Песков
Глобальный сбой в соцсетях не отразился на работе Кремля, заявил Песков - РИА Новости, 05.10.2021
Глобальный сбой в соцсетях не отразился на работе Кремля, заявил Песков
Масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp не повлиял на работу Кремля, его сотрудники не используют данные соцсети для коммуникаций, сообщил... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T13:33
2021-10-05T13:43
россия
общество
технологии
дмитрий песков
instagram
whatsapp inc.
facebook
глобальный сбой в работе соцсетей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601972463_0:281:3139:2047_1920x0_80_0_0_07936c601acfea5cc19bd380f00d79a5.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp не повлиял на работу Кремля, его сотрудники не используют данные соцсети для коммуникаций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."По рабочим делам мы используем линии правительственной спецсвязи. Таким мессенджерам в рабочем плане мы не можем доверять, это и не разрешается. Что касается надежности функционирования сайта президента, то она была обеспечена, сайт работал без сбоев", - сказал Песков.Facebook, Instagram, WhatsApp и несколько других приложений, которыми владеет компания, в понедельник оказались почти на семь часов недоступны для пользователей. Позднее в Facebook сообщили, что перебои в работе были вызваны изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов.
https://ria.ru/20211005/facebook-1753131680.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601972463_410:0:3139:2047_1920x0_80_0_0_1afbb4642b9e8aca9b836c819228203f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общество, технологии, дмитрий песков, instagram, whatsapp inc., facebook, глобальный сбой в работе соцсетей
13:33 05.10.2021 (обновлено: 13:43 05.10.2021)
 
Глобальный сбой в соцсетях не отразился на работе Кремля, заявил Песков

Песков: глобальный сбой в работе соцсетей не повлиял на работу Кремля

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРеконструкция Большого Каменного моста
Реконструкция Большого Каменного моста - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp не повлиял на работу Кремля, его сотрудники не используют данные соцсети для коммуникаций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По рабочим делам мы используем линии правительственной спецсвязи. Таким мессенджерам в рабочем плане мы не можем доверять, это и не разрешается. Что касается надежности функционирования сайта президента, то она была обеспечена, сайт работал без сбоев", - сказал Песков.
Facebook, Instagram, WhatsApp и несколько других приложений, которыми владеет компания, в понедельник оказались почти на семь часов недоступны для пользователей. Позднее в Facebook сообщили, что перебои в работе были вызваны изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 11:24
"Главное, чтобы под рукой был топор". МИД прокомментировал сбой в Facebook
 
РоссияОбществоТехнологииДмитрий ПесковInstagramWhatsApp Inc.FacebookГлобальный сбой в работе соцсетей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Эксперты подсчитали, на сколько в России подорожал фастфуд
05:05В Японии при землетрясении пострадали три человека
05:03Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики
04:55Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
04:44Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги
04:33Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные
04:09Семечки назвали угрозой иммунитету
03:50ЦБ пока не планирует снижать ключевую ставку
03:49Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook
03:41Источник: "Адмирал Горшков" выполнит еще один пуск "Циркона" до конца года
03:35Россиян предупредили о неожиданной опасности влажных салфеток
03:26Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой
03:23В СОМБ рассказали, как Россия помогла армии ЦАР победить террористов
03:22Посол Украины потребовал от Германии помочь со вступлением в НАТО и ЕС
03:18Россиянам объяснили, когда надо платить налог с прихода денег на карту
03:09Дипломат объяснил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины
03:04Европейский совет поручил продолжить работу над оборонной стратегией ЕС
03:00Ученые изучили мутации в генах сибиряков, ведущие к болезни Паркинсона
02:55Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости извне
02:53Россия призвала Украину заняться выполнением минских соглашений
Лента новостейМолния