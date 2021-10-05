https://ria.ru/20211005/saakashvili-1753127795.html
В Раде спросили у СНБО, почему Саакашвили "контрабандой" вывезли в Грузию
В Раде спросили у СНБО, почему Саакашвили "контрабандой" вывезли в Грузию - РИА Новости, 05.10.2021
В Раде спросили у СНБО, почему Саакашвили "контрабандой" вывезли в Грузию
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко обратилась к секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T11:05
2021-10-05T11:05
2021-10-05T11:05
в мире
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грузия
михаил саакашвили
владимир зеленский
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ирина геращенко
европейская солидарность
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КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко обратилась к секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексею Данилову с вопросом, почему председателя исполкома украинского национального совета реформ Михаила Саакашвили "контрабандой" вывезли в Грузию.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. На родине он был объявлен во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинские власти заявляют, что экстрадировать политика на Украину не будут."Господин Данилов, мы хотим вас спросить, а как же так происходит, что у нас уже контрабандой вывозят в контейнерах руководителя офиса простых реформ в Грузию? У нас уже дырка на границе, и происходит торговля людьми в прямом эфире", - заявила Геращенко, выступая в Раде во вторник.До задержания экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, владимир зеленский, верховная рада украины, ирина геращенко, европейская солидарность, задержание саакашвили в грузии
В Раде спросили у СНБО, почему Саакашвили "контрабандой" вывезли в Грузию
Депутат Рады Геращенко спросила у СНБО, почему Саакашвили "контрабандой" вывезли в Грузию
КИЕВ, 5 окт - РИА Новости.
Депутат Верховной рады
Украины от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко
обратилась к секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексею Данилову с вопросом, почему председателя исполкома украинского национального совета реформ Михаила Саакашвили
"контрабандой" вывезли в Грузию
.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. На родине он был объявлен во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Президент Украины Владимир Зеленский
отмечал, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинские власти заявляют, что экстрадировать политика на Украину
не будут.
"Господин Данилов, мы хотим вас спросить, а как же так происходит, что у нас уже контрабандой вывозят в контейнерах руководителя офиса простых реформ в Грузию? У нас уже дырка на границе, и происходит торговля людьми в прямом эфире", - заявила Геращенко, выступая в Раде во вторник.
До задержания экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.