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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20211005/roskomnadzor-1753109487.html
Роскомнадзор удалил 13 материалов с фейками о выборах
Роскомнадзор удалил 13 материалов с фейками о выборах - РИА Новости, 05.10.2021
Роскомнадзор удалил 13 материалов с фейками о выборах
Роскомнадзор удалил 13 материалов и заблокировал восемь страниц с недостоверными данными о выборах, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T09:20
2021-10-05T10:46
выборы в государственную думу
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Роскомнадзор удалил 13 материалов и заблокировал восемь страниц с недостоверными данными о выборах, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства.Там также напомнили, что публикация заведомо ложной общественно значимой информации карается штрафом, размер которого для юрлиц может достигать пяти миллионов рублей.Голосование на думских и местных выборах состоялось в России 17-19 сентября, явка превысила 51 процент.ЕР получила в нижней палате восьмого созыва 324 места из 450, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13, "Гражданская платформа", "Родина", Партия роста — по одному, самовыдвиженцы — пять.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
09:20 05.10.2021 (обновлено: 10:46 05.10.2021)
 
Роскомнадзор удалил 13 материалов с фейками о выборах

Роскомнадзор удалил 13 материалов с недостоверной информацией о выборах

© АГН "Москва" / Александр АвиловРабота информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ
Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Роскомнадзор удалил 13 материалов и заблокировал восемь страниц с недостоверными данными о выборах, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства.
Там также напомнили, что публикация заведомо ложной общественно значимой информации карается штрафом, размер которого для юрлиц может достигать пяти миллионов рублей.
Голосование на думских и местных выборах состоялось в России 17-19 сентября, явка превысила 51 процент.
ЕР получила в нижней палате восьмого созыва 324 места из 450, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13, "Гражданская платформа", "Родина", Партия роста — по одному, самовыдвиженцы — пять.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 11:56Выборы в Государственную думу
В ЦИК планируют подавать в суд на авторов фейков о выборах
 
Выборы в Государственную думуОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
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