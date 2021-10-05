https://ria.ru/20211005/roskomnadzor-1753109487.html

Роскомнадзор удалил 13 материалов с фейками о выборах

Роскомнадзор удалил 13 материалов с фейками о выборах - РИА Новости, 05.10.2021

Роскомнадзор удалил 13 материалов с фейками о выборах

Роскомнадзор удалил 13 материалов и заблокировал восемь страниц с недостоверными данными о выборах, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T09:20

2021-10-05T09:20

2021-10-05T10:46

выборы в государственную думу

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Роскомнадзор удалил 13 материалов и заблокировал восемь страниц с недостоверными данными о выборах, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства.Там также напомнили, что публикация заведомо ложной общественно значимой информации карается штрафом, размер которого для юрлиц может достигать пяти миллионов рублей.Голосование на думских и местных выборах состоялось в России 17-19 сентября, явка превысила 51 процент.ЕР получила в нижней палате восьмого созыва 324 места из 450, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13, "Гражданская платформа", "Родина", Партия роста — по одному, самовыдвиженцы — пять.

https://ria.ru/20211004/sud-1752961951.html

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2021

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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия