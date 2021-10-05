https://ria.ru/20211005/roskomnadzor-1753109487.html
Роскомнадзор удалил 13 материалов с фейками о выборах
Роскомнадзор удалил 13 материалов с фейками о выборах - РИА Новости, 05.10.2021
Роскомнадзор удалил 13 материалов с фейками о выборах
Роскомнадзор удалил 13 материалов и заблокировал восемь страниц с недостоверными данными о выборах, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T09:20
2021-10-05T09:20
2021-10-05T10:46
выборы в государственную думу
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Роскомнадзор удалил 13 материалов и заблокировал восемь страниц с недостоверными данными о выборах, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства.Там также напомнили, что публикация заведомо ложной общественно значимой информации карается штрафом, размер которого для юрлиц может достигать пяти миллионов рублей.Голосование на думских и местных выборах состоялось в России 17-19 сентября, явка превысила 51 процент.ЕР получила в нижней палате восьмого созыва 324 места из 450, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13, "Гражданская платформа", "Родина", Партия роста — по одному, самовыдвиженцы — пять.
https://ria.ru/20211004/sud-1752961951.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
09:20 05.10.2021 (обновлено: 10:46 05.10.2021)
Роскомнадзор удалил 13 материалов с фейками о выборах
Роскомнадзор удалил 13 материалов с недостоверной информацией о выборах