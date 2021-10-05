https://ria.ru/20211005/rogozin-1753208381.html

"Киноэкипаж" выполнил все традиции, рассказал Рогозин

"Киноэкипаж" выполнил все традиции, рассказал Рогозин - РИА Новости, 05.10.2021

"Киноэкипаж" выполнил все традиции, рассказал Рогозин

"Киноэкипаж" готовился к полету и выполнял все предстартовые традиции пилотируемой космонавтики, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин журналистам на... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:34

2021-10-05T16:34

2021-10-05T17:03

наука

дмитрий рогозин

космос - риа наука

байконур (город)

антон шкаплеров

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

клим шипенко

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БАЙКОНУР, 5 окт - РИА Новости. "Киноэкипаж" готовился к полету и выполнял все предстартовые традиции пилотируемой космонавтики, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин журналистам на пресс-конференции на Байконуре."Мы не делали никаких исключений для этого экипажа. Он готовился по тем же самым лекалам, по которым готовится любой профессиональный экипаж... Да, безусловно, все, что надо было сделать, мы все это сделали, без подробностей. А то скажете: Рогозин сказал, что перед полетом они напились шампанского", - заявил глава "Роскосмоса".Ранее сообщалось, что "киноэкипажу" утром перед полетом предложат бокал шампанского. Также сообщалось, что их ракету освятили перед пуском, что они посмотрели "Белое солнце пустыни", поехали на космодром под песню "Трава у дома" и остановились по дороге к старту, выполняя "гагаринскую" традицию.Сегодня на МКС прибыли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. "Киноэкипаж" отправился на МКС ради фильма "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе. На МКС Пересильд и Шипенко проведут 12 дней. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.

https://ria.ru/20211005/kosmos-1753108360.html

https://ria.ru/20211005/pesnya-1753096984.html

байконур (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий рогозин, космос - риа наука, байконур (город), антон шкаплеров, роскосмос, международная космическая станция (мкс), клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос