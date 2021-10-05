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Наука
https://ria.ru/20211005/rogozin-1753208381.html
"Киноэкипаж" выполнил все традиции, рассказал Рогозин
"Киноэкипаж" выполнил все традиции, рассказал Рогозин - РИА Новости, 05.10.2021
"Киноэкипаж" выполнил все традиции, рассказал Рогозин
"Киноэкипаж" готовился к полету и выполнял все предстартовые традиции пилотируемой космонавтики, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин журналистам на... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:34
2021-10-05T17:03
наука
дмитрий рогозин
космос - риа наука
байконур (город)
антон шкаплеров
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
клим шипенко
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БАЙКОНУР, 5 окт - РИА Новости. "Киноэкипаж" готовился к полету и выполнял все предстартовые традиции пилотируемой космонавтики, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин журналистам на пресс-конференции на Байконуре."Мы не делали никаких исключений для этого экипажа. Он готовился по тем же самым лекалам, по которым готовится любой профессиональный экипаж... Да, безусловно, все, что надо было сделать, мы все это сделали, без подробностей. А то скажете: Рогозин сказал, что перед полетом они напились шампанского", - заявил глава "Роскосмоса".Ранее сообщалось, что "киноэкипажу" утром перед полетом предложат бокал шампанского. Также сообщалось, что их ракету освятили перед пуском, что они посмотрели "Белое солнце пустыни", поехали на космодром под песню "Трава у дома" и остановились по дороге к старту, выполняя "гагаринскую" традицию.Сегодня на МКС прибыли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. "Киноэкипаж" отправился на МКС ради фильма "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе. На МКС Пересильд и Шипенко проведут 12 дней. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.
https://ria.ru/20211005/kosmos-1753108360.html
https://ria.ru/20211005/pesnya-1753096984.html
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дмитрий рогозин, космос - риа наука, байконур (город), антон шкаплеров, роскосмос, международная космическая станция (мкс), клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос
16:34 05.10.2021 (обновлено: 17:03 05.10.2021)
 
"Киноэкипаж" выполнил все традиции, рассказал Рогозин

Глава "Роскосмоса" Рогозин рассказал, что "киноэкипаж" выполнил все предполетные традиции

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя с космическим кораблем "Союз МС-19" со съемочной группой фильма "Вызов" c космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя с космическим кораблем Союз МС-19 со съемочной группой фильма Вызов c космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БАЙКОНУР, 5 окт - РИА Новости. "Киноэкипаж" готовился к полету и выполнял все предстартовые традиции пилотируемой космонавтики, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин журналистам на пресс-конференции на Байконуре.
"Мы не делали никаких исключений для этого экипажа. Он готовился по тем же самым лекалам, по которым готовится любой профессиональный экипаж... Да, безусловно, все, что надо было сделать, мы все это сделали, без подробностей. А то скажете: Рогозин сказал, что перед полетом они напились шампанского", - заявил глава "Роскосмоса".
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 09:12Наука
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Ранее сообщалось, что "киноэкипажу" утром перед полетом предложат бокал шампанского. Также сообщалось, что их ракету освятили перед пуском, что они посмотрели "Белое солнце пустыни", поехали на космодром под песню "Трава у дома" и остановились по дороге к старту, выполняя "гагаринскую" традицию.
Сегодня на МКС прибыли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. "Киноэкипаж" отправился на МКС ради фильма "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе. На МКС Пересильд и Шипенко проведут 12 дней. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.
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НаукаДмитрий РогозинКосмос - РИА НаукаБайконур (город)Антон ШкаплеровРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)Клим ШипенкоПолет первого "киноэкипажа" в космос
 
 
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